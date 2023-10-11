Bugün, Birleşmiş Milletler'in (BM) ilan ettiği Dünya kız Çocukları Günü.

19 Aralık 2011'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kız çocuklarının haklarını ve kızların dünya çapında karşılaştığı zorlukları tanımak amacıyla 11 Ekim'i Uluslararası Kız Çocukları Günü olarak ilan etmişti.

BM Genel Sekreteri António Guterres bugün yayımladığı mesajda şunları söyledi:

"Mevcut eğilimlere göre çocuk evliliklerinin sona ermesine 300 yıl kaldı. Hiçbir şey değişmezse, 2030 yılına kadar sınıflarda olması gereken 110 milyon genç kadın ve kız çocuğu olmayacak. Ve 340 milyon kadın ve kız çocuğu hâlâ aşırı yoksulluğun ezici zorluklarına katlanacak.

"Kızlara yönelik eski ayrımcılık biçimleri devam ediyor ve bazı durumlarda daha da kötüleşiyor. Afganistan'daki kızlar, eğitim veya ekonomik bağımsızlık umudu olmadan evlerine kapanarak en temel hak ve özgürlüklerini kullanamıyor. Yeni önyargı ve eşitsizlik biçimleri ortaya çıkıyor.

"Dijital uçurum, birçok kızın çevrimiçi dünyadan dışlanması anlamına geliyor. Erkeklerin ve oğlan çocuklarının deneyimlerine dayanan algoritmalar cinsiyetçiliği dijitalleştiriyor ve güçlendiriyor. Ancak dünyanın her yerinde kızlar futbol sahalarında, okullarda ve meydanlarda cinsiyetçiliğe karşı çıkıyor, stereotiplerle mücadele ediyor ve değişim yaratıyor. Onların yanında durmalıyız.

"Kızların hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini artırmak için bu yılki Uluslararası Kız Çocukları Günü'nün teması olan kızların liderliğine yatırım yapmalıyız. Kadınlar ve kız çocukları liderlik yaptıklarında tutumları değiştirebilir, değişim yaratabilir ve kendi ihtiyaçlarına yanıt veren politika ve çözümleri geliştirebilirler. Kadınlar ve kız çocukları bizi daha adil bir geleceğe götürebilir. Bu Uluslararası Kız Çocukları Günü'nde kızların sesini yükseltelim ve her kız çocuğunun liderlik edip gelişebileceği bir dünya inşa etmek için birlikte çalışmaya yeniden söz verelim." (AÖ)