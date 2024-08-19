Kızılırmak Sineması kapanıyor

Ankara’nın köklü ve bağımsız sinema salonlarından biri olarak bilinen Kızılırmak Sineması, ağustos ayı içerisinde kapanıyor.

bianet’in sinema çalışanlarından edindiği bilgiye göre, 1960 yılından bugüne sinemaseverlerin uğrak noktalarından biri olan tarihi sinemanın kapanma nedeni binasının yıkılacak olması.

Sinemanın bir süre sonra aynı isimle başka bir adreste faaliyet göstermesi planlanıyor. Ancak sinemanın yeni adresinde ne zaman açılacağına dair henüz kesin bir bilgi yok.

Sinema yazarlarından tepki

Sinema yazarı ve senarist Hasan Cömert, Kızılırmak’ın kapanacak olmasıyla ilgili X’de şöyle dedi:

“Kişisel hafızalarımızdaki yeri bir tarafa, kent hafızasının önemli mekanlarından biriydi. Yıllar boyunca olağanüstü bir gösterim yelpazesi sunarak birden fazla kuşağın sinemayla, yaşadığı şehirle ilişkisini değiştiren bir sinemaydı. Dolayısıyla sadece film göstermekle kalmayan salondan fuayeye, sinema önünden çevredeki mekanlara kadar sıçrayan bir sosyal hayat, bir kültür üretimi ve bir düşünme tartışma alanı inşa edilmesine katkı sağlayan yerlerden biriydi. "Akp-Sermaye işbirliğiyle; rant ve yolsuzlukla içi boşaltılan semtler, birbirinden koparılan topluluklar, mutenalaştırılan ortamlar ve muhafazakarlaştırılan sokak hayatıyla birlikte kentsel belleğin yok edilme süreci çoktan başlamıştı. Zaten Kızılırmak Sineması’nda yıllar boyunca izlediğimiz filmler de artık çekilemiyor, çekilse bile sinemalarda gösterilmesi giderek imkansızlaşıyor. İktidarından sermayesine, belediyesinden değişen seyircisine, teknolojik gelişmelere kadar çok boyutlu bir mesele.”

Gazeteci ve film eleştirmeni Şenay Aydemir ise, sinemanın kapanacak olmasıyla ilgili şöyle yazdı:

“Kavaklıdere ile birlikte 90’larda bizi biz eden mekanlardan Kızılırmak sineması da kapanıyor. Ankara’da o zamanlardan kalmayı başaran birkaç yerden birisiydi.

“Bu mekanların devamlılığı yalnızca geçmişle değil, gelecekle de güçlü bağlar kurmak için elzem oysa.”