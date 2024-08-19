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Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 17:18
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 21:05
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Kızılırmak Sineması kapanıyor

1960 yılından bugüne Ankara'daki sinemaseverlerin uğrak noktalarından biri olan tarihi sinemanın kapanma nedeni binasının yıkılacak olması.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Kızılırmak Sineması kapanıyor

Ankara’nın köklü ve bağımsız sinema salonlarından biri olarak bilinen Kızılırmak Sineması, ağustos ayı içerisinde kapanıyor.

bianet’in sinema çalışanlarından edindiği bilgiye göre, 1960 yılından bugüne sinemaseverlerin uğrak noktalarından biri olan tarihi sinemanın kapanma nedeni binasının yıkılacak olması.

Sinemanın bir süre sonra aynı isimle başka bir adreste faaliyet göstermesi planlanıyor. Ancak sinemanın yeni adresinde ne zaman açılacağına dair henüz kesin bir bilgi yok.

Sinema yazarlarından tepki

Sinema yazarı ve senarist Hasan Cömert, Kızılırmak’ın kapanacak olmasıyla ilgili X’de şöyle dedi:

“Kişisel hafızalarımızdaki yeri bir tarafa, kent hafızasının önemli mekanlarından biriydi. Yıllar boyunca olağanüstü bir gösterim yelpazesi sunarak birden fazla kuşağın sinemayla, yaşadığı şehirle ilişkisini değiştiren bir sinemaydı. Dolayısıyla sadece film göstermekle kalmayan salondan fuayeye, sinema önünden çevredeki mekanlara kadar sıçrayan bir sosyal hayat, bir kültür üretimi ve bir düşünme tartışma alanı inşa edilmesine katkı sağlayan yerlerden biriydi. 

"Akp-Sermaye işbirliğiyle; rant ve yolsuzlukla içi boşaltılan semtler, birbirinden koparılan topluluklar, mutenalaştırılan ortamlar ve muhafazakarlaştırılan sokak hayatıyla birlikte kentsel belleğin yok edilme süreci çoktan başlamıştı. Zaten Kızılırmak Sineması’nda yıllar boyunca izlediğimiz filmler de artık çekilemiyor, çekilse bile sinemalarda gösterilmesi giderek imkansızlaşıyor. İktidarından sermayesine, belediyesinden değişen seyircisine, teknolojik gelişmelere kadar çok boyutlu bir mesele.”

Gazeteci ve film eleştirmeni Şenay Aydemir ise, sinemanın kapanacak olmasıyla ilgili şöyle yazdı:

“Kavaklıdere ile birlikte 90’larda bizi biz eden mekanlardan Kızılırmak sineması da kapanıyor. Ankara’da o zamanlardan kalmayı başaran birkaç yerden birisiydi. 

“Bu mekanların devamlılığı yalnızca geçmişle değil, gelecekle de güçlü bağlar kurmak için elzem oysa.”

Kızılırmak Sineması hakkında

Ankara'nın Kızılay semtinde, Mithatpaşa Caddesi üzerinde yer alan ve kentin kültürel yapısına önemli katkılar sunmuş olan sinema, özellikle bağımsız filmler, festival gösterimleri ve klasik film seçkileri ile tanınıyor. 

1960'larda açılan sinema, uzun yıllar boyunca Ankara'daki sinemaseverlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Sinema, hem mimari yapısı hem de nostaljik atmosferiyle biliniyor. 

Özellikle Ankara Film Festivali gibi etkinliklerde önemli bir gösterim merkezi olarak kullanılan sinema, Ankara'daki sinemaseverler için yalnızca bir film izleme yeri değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası. 

Binasının yıkım sürecinden bağımsız olarak günümüzde, birçok bağımsız sinema salonu gibi Kızılırmak Sineması da ekonomik kriz, dijitalleşme ve değişen izleyici alışkanlıkları karşısında zorluklar yaşıyor ve bu sorunların üstesinden gelmekte zorlanıyordu. (TY)

kızılırmak sineması Ankara Film Festivali bağımsız sinema
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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ilgili haberler
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22 Mayıs 2013
/haber/emek-sinemasi-kulturel-varliktir-146820
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