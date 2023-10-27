Kızılhaç: "Gazze'ye ilk uluslararası sağlık ekibi girdi"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Cuma günü Komiteye bağlı "acil savaş cerrahisi ve silah kaynaklı çevre kirliliği konusunda uzman 10 kişilik bir sağlık ekibi[nin] Gazze Şeridi'ne ulaştı[ğını]" duyurdu.

Komite, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan insani ve tıbbi yardım taşıyan 10 tırdan 6'sının Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre, Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, Gaze'ye giren uluslararası sağlık ekibinin Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Danimarka ve İsviçreli 10 doktordan oluştuğunu söyledi.

Filistin Kızılayı da Cuma günü yaptığı açıklamada, yardım taşıyan tırlar ve sağlık ekibinin Gazze'ye ulaştığını, bunlardan 6'sının Kızılhaç Komitesine teslim edildiğini duyurmuştu. Gazze'ye yakıt girişine hala izin verilmediğini vurgulayan Filistin Kızılayı, bölgeye ulaşan yardım tırı sayısının 84'e vardığını duyurdu.

Okyanusta bir damla

Ancak BM Genel Sekreteri António Guterres Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada "Sonunda bir miktar insani yardım Gazze'ye ulaşmaya başladı ama bunlar ancak ihtiyaçlar okyanusundaki bir damla kadarlar. Ayrıca, Gazze'deki BM yakıt stoklarımızın birkaç gün içinde tükenecek olması bir başka bir felaket." demişti.



(AEK)