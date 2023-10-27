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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 19:36
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 20:06
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GAZZE ABLUKASI

Kızılhaç: "Gazze'ye ilk uluslararası sağlık ekibi girdi"

Uuslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in yoğun bombardıman ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne ilk uluslararası sağlık ekibinin girdiğini bildirdi. Gazze'ye 6 tır su, gıda ve ilaç teslim edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/kizilhac-gazze-ye-ilk-uluslararasi-saglik-ekibi-girdi.jpg
Anadolu Ajansı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Cuma günü  Komiteye bağlı "acil savaş cerrahisi ve silah kaynaklı çevre kirliliği konusunda uzman 10 kişilik bir sağlık ekibi[nin] Gazze Şeridi'ne ulaştı[ğını]" duyurdu.

Komite, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan insani ve tıbbi yardım taşıyan 10 tırdan 6'sının Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre, Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, Gaze'ye giren uluslararası sağlık ekibinin Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Danimarka ve İsviçreli 10 doktordan oluştuğunu söyledi. 

Filistin Kızılayı da Cuma günü yaptığı açıklamada, yardım taşıyan tırlar ve sağlık ekibinin Gazze'ye ulaştığını, bunlardan 6'sının Kızılhaç Komitesine teslim edildiğini duyurmuştu. Gazze'ye yakıt girişine hala izin verilmediğini vurgulayan Filistin Kızılayı, bölgeye ulaşan yardım tırı sayısının 84'e vardığını duyurdu. 

Okyanusta bir damla

Ancak BM Genel Sekreteri António Guterres Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada "Sonunda bir miktar insani yardım Gazze'ye ulaşmaya başladı ama bunlar ancak ihtiyaçlar okyanusundaki bir damla kadarlar. Ayrıca, Gazze'deki BM yakıt stoklarımızın birkaç gün içinde tükenecek olması bir başka bir felaket."  demişti.

(AEK)

Gazze Refah sınır Kapısı Uluslararası Kızılhaç
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