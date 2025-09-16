ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 11:47
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 16:41
2 dk Okuma

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Göntem’in gözaltına alınmasına gerekçe olarak, Çıplak dizisindeki “Eylül” karakterine ilişkin 4 yıl önce sosyal medyada yaptığı açıklama gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Fotoğraf: X

T24’ün haberine göre, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem bu akşam evinde gözaltına alındı. Vatan Emniyet’e götürülen Göntem’in avukatı Giray Kemer, soruşturma kapsamındaki suçlamayı henüz öğrenmediklerini, ancak Göntem’in, BluTV’de yayınlanan Çıplak dizisinde yer alan kurgusal bir karakter hakkında 4 yıl önce yaptığı açıklamanın yeniden gündeme getirilmesinin ardından gözaltına alındığını açıkladı.

“Hukuk adına bir garabet”

Avukat Kemer, müvekkilinin sosyal medyada ağır hakaret ve tehditlere uğradığını belirterek şöyle dedi: 
“Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her gün yaşandığı ülkemizde, bir kadının eserleri üzerinden hedef gösterilmesi, sosyal medya linciyle sindirilmeye çalışılması, yetmezmiş gibi bir de gece vakti gözaltına alınması hukuk adına bir garabet, ülkemiz adına utanç vesilesidir.”

4 yıl önceki açıklama yeniden gündem oldu

Göntem’in gözaltına alınmasına gerekçe olarak, Çıplak dizisindeki “Eylül” karakterine ilişkin 4 yıl önce sosyal medyada yaptığı açıklama gösterildi. Söz konusu video sosyal medyada dolaşıma sokulduktan sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Göntem'in avukatının bianet'e verdiği bilgiye göre, savcılık ifadesi bitti, yurtdışı yasağı istemiyle sulh cezaya sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Göntem’in açıklaması

Merve Göntem’in 4 yıl önce Eylül karakterine ilişkin sözleri şöyleydi:
“Yaşadığı mahallede babaannesiyle yaşadığı evinden, bir şekilde hayalini gerçekleştirmek için Galler’e gitmek için eğlenceli bir yol seçmiş gibi geliyor bana. Eylül’ün hikâyesi aslında düşme hikâyesi değil. Eylül, para karşılığında seks yapmasından dolayı rahatsızlık duymuyor. Paraları sayarken mutlu. Galler’e gitme gibi bir motivasyon koymuş kendine.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kızılcık şerbeti Merve Göntem
