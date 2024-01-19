Kızılbaşlıktan Şiiliğe “Şah İsmail’in Serencamı”

Araştırmacı yazar Faik Bulut’un son kitabı “Şah İsmail’in Serencamı” Safevi devletinin kurucusu Şah İsmail’in bilinen ve bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor. “Kızılbaşlıktan Şiiliğe” alt başlığıyla yayınlanan kitapta, Bulut, Şah İsmail’in soyunun nereye dayandığını, bu soydan gelen tarikat liderlerinin dönemin siyasal, kültürel ve toplumsal gruplarla olan etkileşimlerini, dini bir yapıyken nasıl siyasal bir organizasyona dönüştüğünü anlatıyor.

10 yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitapta, Bulut, Şah İsmail’in soyu ile ilgili tartışmalara da geniş yer veriyor. Resmi Türk tarih tezinin yanı sıra bu teze karşı ortaya konmuş iddialara da yer verdiği kitapta ayrıca pek çok yabancı kaynaktan da yararlanmış.

8 ana bölümden oluşan “Şah İsmail’in Serencamı” kitabı, Kızılbaşlıktan Şiiliğe, Sünnilikten Şiiliğe geçişlerin bu topraklarda nasıl gerçekleştiğine dair de önemli bilgiler içeriyor.

Safeviler ile Osmanlılar arasında gerçekleşen çekişme ve çatışmaların merkezi konumundaki Kürdistan’ın o dönemine dair de bilgilerin geniş bir şekilde ele alındığı kitapta, anakronik bir tartışma olan “İdris-i Bitlisi ve Kürt-Osmanlı İttifakı Tartışması” da bir başlık olarak yer alıyor.

Şah İsmail’in bir de ozan yönü var ki ozanlığını Şah Hatayi mahlası ile yürütmüştür. Günümüzdeki cemlerde de şiirleri ve deyişleri söylenen Şah Hatayi ile ilgili Anadolu, Kürdistan ve Mezopotamya topraklarında anlatılan masallar, destanlar ve hikayeleri de ele alan Faik Bulut, bunların Kürtçe ve Türkçe söylenenlerinden örnekler vermiş ve aralarındaki farkları izah etmiş.

Faik Bulut hakkında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü öğrencisiyken okulu terk etti. 1972'de Suriye üzerinden Lübnan'daki Filistin Kurtuluş Örgütü kamplarına katıldı. İsrail askerlerinin bir operasyonuyla yaralı olarak ele geçirilip tutuklandı. İsrail'in FKÖ kampına yönelik 1973 operasyonu sırasında kampta bulunan ve aralarında Bora Gözen'in de bulunduğu 8 kişilik Aydınlıkçı grup operasyon sırasında öldürülürken beş kurşunla yaralandı ve sağ olarak ele geçirildi. MOSSAD tarafından 20 gün sorgulandıktan sonra İsrail yargı organları tarafından hapis cezasına çarptırıldı. 1980'e kadar ceza evinde kaldı. İsrail'de 7 yıl 2 ay tutuklu kaldı. Yazar olarak hayatını sürdürüyor. Kendisini anlatırken, "Deniz Gezmiş'lerin efsanesiyle büyüdüm, Dev-Genç çatısı içinde yer aldım, Aydınlık geleneği içinde yer aldım" diyerek referanslarını sergiliyor. Bazı kitapları şöyle: Filistin Rüyası, İsrail Zindanlarında 7 Yıl, Türk ve Kürt Solu'nun sınır ötesinde kalmış tarihi belgeseli, Suriye sınırında devrimciler, kaçakçılar, Kürt "kuryeler" ve Kürt DağıZindandaki Ağrılı Kürt, İşkencenin günlüğü, grevler, direnişler, casuslar, eroinciler ve ihbarcılar, Boğaziçi uçağını kaçıranların bilinmeyen yönü, Malatya-Antep-Maraş üçgeninde "Kızıl Üs" çalışmaları, Kürt Diploması Tarihi

Künye Kitap Adı:Şah İsmail'in Serencamı - Kızılbaşlıktan Şiiliğe

Yazar:Faik Bulut

Yayınevi:Kor Kitap

Sayfa Sayısı:368

İlk Baskı Yılı:2023

Dil:Türkçe

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