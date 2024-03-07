Kızılay'ın kan stokları ne durumda?

Geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında kan bağışında durum nedir?

Temin edilmesinde sorun yaşanan kan grubu/grupları var mı?

Deprem gibi olağanüstü bir durum yaşanması halinde Kızılay kan tedarik edebilir mi?

Önce COVID-19 salgını ardından 6 Şubat depremleri, arka arkaya yaşanan bu olağanüstü durumlar nedeniyle geçtiğimiz yıl Kızılay’ın kan stoklarından düşüş yaşanmıştı.

Günlük 50 bin olması gereken stoklar depremden sonra yarı yarıya düşmüştü.

Yapılan kampanyaların ardından kan stokları 2023'ün ilk yarısında günlük olması gereken 50 bin düzeyine ulaştı. Fakat özellikle son dönemlerde hasta yakınları sosyal medya başta olmak üzere birçok yerde kan arayışına giriyor.

Hastaneler, kanı sadece Kızılay’dan temin edebileceklerini, Kızılay’da kan bulunmadığını ve bu nedenle talep edilen kan grubunda bağış yapmalarını istiyor.

Ancak çoğu zaman kan temin edilemiyor ve bu nedenle ameliyatlar dahi ertelenebiliyor.

Peki, kan ile ilgili bir sorun mu var mı? Hasta yakınları neden kan arayışına giriyor?

Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi’nden doktor Burak Kızanlık, bianet’e anlattı.

Kan bağışı süreci nasıl ilerliyor?

Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyon kan bağışına ihtiyaç duyuluyor. Kızılay’a bağışlanan kanlar laboratuvar testlerinden geçirildikten sonra eritrosit, trombosit ve plazma olarak üç farklı bileşene ayrılıyor. Hastaların ihtiyaçlarına göre hastanelere genelikle tam kan yerine bu bileşenler gönderiliyor.

Kızılay, ihtiyaç duyulan kanı kişilere değil, doğrudan hastanelere veriyor. Kızılay’dan kan talebinde bulunan hastaneler ise kan tedarikindeki hizmet bedelini SGK’den alıp Kızılay’a aktarıyor.

(RT)