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Yayın Tarihi: 7 Mart 2024 12:21
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2024 15:35
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Kızılay'ın kan stokları ne durumda?

Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi’nden doktor Burak Kızanlık, Kızılay’daki kan stoklarının durumunu, özellikle son dönemlerde hasta yakınlarının kan arayışını bianet'e değerlendirdi.

Ruken Tuncel

Dilek Sarıgül
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Dilek Sarıgül

Dilek Sarıgül

Kızılay'ın kan stokları ne durumda?

Geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında kan bağışında durum nedir?

Temin edilmesinde sorun yaşanan kan grubu/grupları var mı?

Deprem gibi olağanüstü bir durum yaşanması halinde Kızılay kan tedarik edebilir mi?

Önce COVID-19 salgını ardından 6 Şubat depremleri, arka arkaya yaşanan bu olağanüstü durumlar nedeniyle geçtiğimiz yıl Kızılay’ın kan stoklarından düşüş yaşanmıştı.

Günlük 50 bin olması gereken stoklar depremden sonra yarı yarıya düşmüştü.

Yapılan kampanyaların ardından kan stokları 2023'ün ilk yarısında günlük olması gereken 50 bin düzeyine ulaştı. Fakat özellikle son dönemlerde hasta yakınları sosyal medya başta olmak üzere birçok yerde kan arayışına giriyor.

Hastaneler, kanı sadece Kızılay’dan temin edebileceklerini, Kızılay’da kan bulunmadığını ve bu nedenle talep edilen kan grubunda bağış yapmalarını istiyor.

Ancak çoğu zaman kan temin edilemiyor ve bu nedenle ameliyatlar dahi ertelenebiliyor.

Peki, kan ile ilgili bir sorun mu var mı? Hasta yakınları neden kan arayışına giriyor?

Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi’nden doktor Burak Kızanlık, bianet’e anlattı. 

Kan bağışı süreci nasıl ilerliyor?

Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyon kan bağışına ihtiyaç duyuluyor. Kızılay’a bağışlanan kanlar laboratuvar testlerinden geçirildikten sonra  eritrosittrombosit ve plazma olarak üç farklı bileşene ayrılıyor. Hastaların ihtiyaçlarına göre hastanelere genelikle tam kan yerine bu bileşenler gönderiliyor. 

Kızılay, ihtiyaç duyulan kanı kişilere değil, doğrudan hastanelere veriyor. Kızılay’dan kan talebinde bulunan hastaneler ise kan tedarikindeki hizmet bedelini SGK’den alıp Kızılay’a aktarıyor.

(RT)

Kızılay kan bağışı
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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Dilek Sarıgül
Dilek Sarıgül
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Nisan 2023'ten itibaren bianet'te sosyal medya editörü olarak çalışıyor. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2019 mezunu. 

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