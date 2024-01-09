“Kızıl Goncalar”ın yönetmeni Ömür Atay: Üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, dün (8 Ocak Pazartesi) RTÜK’ün “Kızıl Goncalar” dizisine verdiği iki kez program durdurma ve 9 milyon cezayı onayladı.

Dizinin yayınlandığı FOX TV dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği, “Türkiye’nin Güzellikleri” belgeselini yayınladı.

Yapımcısı Turgut duyurdu: "Kızıl Goncalar" bu akşam yayımlanmayacak

Atay: Biz setteyiz

“Kızıl Goncalar”ın yönetmeni Ömür Atay, sansüre sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Atay, şöyle dedi:

"Bu gece yayın yok. Sektörden sansüre hayır diyen de neredeyse hiç kimse yok. Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor. Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz. Seyircilerimize selam olsun.”

Kızıl Goncalar hakkında Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı “Kızıl Goncalar” dizisi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu "Kızıl Goncalar"ın senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı başrollerinde buluşuyor. Dizide, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular da rol alıyor. Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta zorla evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan dizi ilk bölümü ile muhafazakar çevrelerin hedefindeydi.

(EMK)