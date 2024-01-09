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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 15:59
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 16:05
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“Kızıl Goncalar”ın yönetmeni Ömür Atay: Üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor

“Kızıl Goncalar”ın yönetmeni Ömür Atay, sansüre sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Kızıl Goncalar”ın yönetmeni Ömür Atay: Üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor
FOX TV'nin dizi ile ilgili sayfasından aldık.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, dün (8 Ocak Pazartesi) RTÜK’ün “Kızıl Goncalar” dizisine verdiği iki kez program durdurma ve 9 milyon cezayı onayladı.

Dizinin yayınlandığı FOX TV dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği, “Türkiye’nin Güzellikleri” belgeselini yayınladı.

Yapımcısı Turgut duyurdu: "Kızıl Goncalar" bu akşam yayımlanmayacak
Yapımcısı Turgut duyurdu: "Kızıl Goncalar" bu akşam yayımlanmayacak
8 Ocak 2024

Atay: Biz setteyiz

“Kızıl Goncalar”ın yönetmeni Ömür Atay, sansüre sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Atay, şöyle dedi:

"Bu gece yayın yok. Sektörden sansüre hayır diyen de neredeyse hiç kimse yok. Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor. Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz. Seyircilerimize selam olsun.”

Kızıl Goncalar hakkında

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı “Kızıl Goncalar” dizisi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu "Kızıl Goncalar"ın senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor.

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı başrollerinde buluşuyor. Dizide, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular da rol alıyor. Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta zorla evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan dizi ilk bölümü ile muhafazakar çevrelerin hedefindeydi.

(EMK)

Kızıl Goncalar özcan deniz Özgü namal
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