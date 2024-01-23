“Kızıl Goncalar” tüm kategorilerde zirvede

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği “Kızıl Goncalar” dizisi, dün akşam (22 Ocak Pazartesi) üçüncü bölümüyle Fox Tv'de izleyicilerle buluştu.

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Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerinde yer aldığı dizi, AB hedef kitlede 9,64 reyting, 24.47 share; ABC1 20+ hedef kitlede 9,41 reyting, 20,83 share ve total hedef kitlede 6.80 reyting, 15,63 share elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

“Kızıl Goncalar”, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve muhafazakâr bir tarikatta yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) hayatlarına odaklanıyor.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu dizinin senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor.

NOT: Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Kızıl Goncalar" dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. Cezanın nedeni, “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık.

Kızıl Goncalar hakkında Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı “Kızıl Goncalar” dizisi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu "Kızıl Goncalar"ın senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı başrollerinde buluşuyor. Dizide, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular da rol alıyor. Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan dizi ilk bölümü ile muhafazakar çevrelerin hedefindeydi.

(EMK)