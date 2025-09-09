ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 15:24
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 15:27
1 dk Okuma

Kızıl geyik avlanma ihalesine mahkemeden durdurma

Eskişehir Ekoloji Derneği, kararı doğa ve yaşam hakkı açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kızıl geyik avlanma ihalesine mahkemeden durdurma
Fotoğraf: AA

Eskişehir Ekoloji Derneği’nin açtığı dava sonucunda, Eskişehir ve Kütahya’da 16 kızıl geyik ile bir Anadolu yaban koyununun avlanmasını öngören ihale durduruldu. Dernek üyeleri kararı “doğanın ve yaşam hakkının kazanımı” olarak değerlendirerek, “Yaban hayatı satılık değildir, bu karar doğanın ve yaşam hakkının bir kazanımıdır” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 22 Ağustos’ta av ihalesi açmıştı. Anadolu yaban koyunu için 1 milyon 800 bin TL, kızıl geyikler için ise 180 bin ile 440 bin TL arasında ücret belirlenmişti.

"Yaban hayatı satılık değil"

İhalenin duyurulmasının ardından Eskişehir Ekoloji Derneği, müdürlük önünde basın açıklaması yaparak av izninin iptalini istemişti. Dernek üyeleri, “Yaban hayatı satılık değildir, hayvanların yaşam hakkına fiyat biçilemez” diyerek tepki göstermişti.

Birgün'ün haberine göre; mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından Eskişehir Ekoloji Derneği şu açıklamayı yaptı:

"Devletin görevi doğayı ve canlıları korumaktır. Yaban hayvanlarını ihalelerle metalaştırmaya yönelik bu girişim hukuken de engellenmiştir. Bu karar, tüm doğa dostlarının mücadelesinin bir kazanımıdır."

Dernek, benzer ihalelerin diğer illerde de iptali için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Eskişehir Ekoloji Derneği kızıl geyikler kızıl geyik kütahya
