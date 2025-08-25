ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2025 08:53
 ~ Son Güncelleme: 25 Ağustos 2025 08:58
1 dk Okuma

“Kız öğrenciler ön koltuğa oturmayacak” kuralına soruşturma

Valilik açıklamasında, "Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir" denildi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta bir okul servis aracı arkadan görülüyor Beyaz renkteki minibüsün arka kapısında sarı-siyah şeritli dikkat çekici bir tabela bulunuyor ve üzerinde büyük harflerle “OKUL TAŞITI” yazıyor Ayrıca sol alt kısımda yuvarlak kırmızı bir “DUR” tabelası yer almakta Araç şehir içinde binaların ve palmiyelerin olduğu bir caddede park halinde ya da ilerlerken görüntülenmiş Arka planda başka bir okul servisi ve birkaç otomobil de seçilebiliyor Görsel genel olarak öğrencileri taşıyan servis araçlarının tipik görünümünü yansıtıyor
Fotoğraf: AA

Düzce Valiliği, Turgut Özal Anadolu Lisesi’nin yayımladığı ve kamuoyunda tepki çeken kurallar listesi hakkında inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Listede, “kız öğrenciler servisin ön koltuğuna oturmayacak” gibi cinsiyet ayrımcılığına yol açabilecek maddeler bulunuyordu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerimizin uyması gereken kurallara ilişkin velilere yazılı bilgilendirme yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kuralların öğrenciler arasında saygıyı artırmayı ve güvenli bir ortam oluşturmayı amaçladığı görülmekle birlikte, bazı ifadelerin amacını aştığı, yanlış anlaşılmalara ve rahatsızlığa yol açtığı tespit edilmiştir. Tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir. Kurumlarımızın temel yaklaşımı; öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktır."

Okul yönetiminin hazırladığı 18 maddelik “Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar” başlıklı listede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel kurallarının yanı sıra kız ve erkek öğrenciler arasında ayrımcılığa neden olacak düzenlemeler yer almıştı. Bu maddelerin kamuoyuna yansımasının ardından geniş çapta tepki gösterilmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kız öğrenciler eğitimde ayrımcılık eğitimde cinsiyet eşitliği
