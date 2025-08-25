“Kız öğrenciler ön koltuğa oturmayacak” kuralına soruşturma

Düzce Valiliği, Turgut Özal Anadolu Lisesi’nin yayımladığı ve kamuoyunda tepki çeken kurallar listesi hakkında inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Listede, “kız öğrenciler servisin ön koltuğuna oturmayacak” gibi cinsiyet ayrımcılığına yol açabilecek maddeler bulunuyordu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerimizin uyması gereken kurallara ilişkin velilere yazılı bilgilendirme yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kuralların öğrenciler arasında saygıyı artırmayı ve güvenli bir ortam oluşturmayı amaçladığı görülmekle birlikte, bazı ifadelerin amacını aştığı, yanlış anlaşılmalara ve rahatsızlığa yol açtığı tespit edilmiştir. Tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir. Kurumlarımızın temel yaklaşımı; öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktır."

Okul yönetiminin hazırladığı 18 maddelik “Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar” başlıklı listede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel kurallarının yanı sıra kız ve erkek öğrenciler arasında ayrımcılığa neden olacak düzenlemeler yer almıştı. Bu maddelerin kamuoyuna yansımasının ardından geniş çapta tepki gösterilmişti.

(EMK)