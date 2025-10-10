"Kız çocuklarını güçlendirmenin yolu eğitimden geçiyor"

Türkiye’nin ilk kadın hukuku uzmanlarından ve kadın hareketinin öncülerinden Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne ilişkin bir açıklama yaptı.

Moroğlu açıklamasında “Kız çocuklarını güçlendirmek için yapılacak en büyük yatırım eğitimdir. Laik, bilimsel ve kesintisiz eğitimden geri bırakılan kız çocukları, kendi geleceğini kendi kararıyla kuramamaktadır” dedi.

*Nazan Moroğlu

Eğitim sisteminde izlenen yolların kız çocuklarının okullaşma, iş hayatına katılma ve sosyal yaşama tutunma gibi becerilerini etkilediğine değinen Moroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Kız çocuklarının okullaşma oranını düşüren 4+4+4 kesintili eğitim sistemi kaldırılmalı, kesintisiz temel eğitime geçilmeli, cinsiyete dayalı ayrımcılıkları kökleştirecek bilgiler müfredattan çıkarılmalı, son yıllarda 230 bini aşmış olan çocuk yaşta evlilikler önlenmeli, kız çocukları ihmal ve istismardan korunmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı istatistiklerine göre; zorunlu eğitim çağında olan çocukların yaklaşık 611 bininin eğitim dışında olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de eğitimden geri bırakılan kız çocukları, erken evliliklere zorlanmakta, geleceğini kendi kararıyla kuramamaktadır. Türkiye’de çocuk evlilikleri ve çocuk anneler sayısı son yıllarda giderek azalsa da TÜİK’in resmi verilere göre 2022’de hala 15 yaşından küçük 117 kız çocuğu doğum yaptı. Türkiye’deki bu durum gösteriyor ki kız çocuklarının geleceği için yapılacak en önemli yatırım eğitimdir.”

11 Ekim’in henüz bir kutlama günü olmadığını da belirten Moroğlu bu günü daha ziyade kız çocuklarının sorunlarını dile getirme ve bu sorunlara dair farkındalık yaratma günü olarak nitelediğini belirtti. Bu günün bir kutlama şeklinde geçmesi için daha fazla mücadele vurgusu yapan Moroğlu bu konuda uluslararası sözleşmelerin önemine de değindi:

“İstanbul Sözleşmesinden hukuksuz bir şekilde çıkılmasından; 6284 sayılı Yasa’nın uygulanmamasından ve çocukları cinsel istismardan koruyan Lanzoretto Sözleşmesini hedef gösteren karanlık zihniyetten cesaret alarak çocukları acımasızca katledenlere karşı kararlılıkla mücadele edilmelidir.”

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) verilerine göre; - Dünya genelinde hala 122 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. - 20–24 yaş aralığındaki her 5 genç kadından 1’i 18 yaşından önce evlendi ve bugün hayatta olan 50 milyon kız cinsel şiddete maruz bırakıldı. - Her yıl dört milyon kız çocuk kadın sünnetine maruz bırakıldı ve bunların yarısı beş yaşından önce bu uygulamaya maruz bırakılıyor. - Kadın sünnetinin 2030’a kadar tamamen ortadan kaldırılması için ilerlemenin 27 kat hızlanması gerekiyor. - 2024 yılında, 676 milyon kadın ve kız çocuğu ölümcül çatışmaların çok yakınında hayatını sürdürmek zorunda kaldı.

Eğitim Reformu Girişimi: 612 bin çocuk eğitim dışında

11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü nedir? Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik ve toplumsal yaşamda eşit fırsatlara sahip olmasını desteklemek amacıyla kız çocuklarına atfedilmiş uluslararası bir gündür. Bu özel günün hikayesi, kız çocuklarının haklarının dünya genelinde görünür hale getirilmesi mücadelesine dayanır. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 19 Aralık 2011 tarihinde aldığı 66/170 sayılı kararla, her yıl 11 Ekim’in “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmasına karar verdi. Bu karar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi, eğitim hakkından mahrum bırakılması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

(NÖ)