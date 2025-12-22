"Kız Çocuk Odaklı Tasarımda Temel İlke ve Yaklaşımlar" rehberi yayında

Suna'nın Kızları, kızlarla doğrudan çalışan kuruluşlar için "Kız Çocuk Odaklı Tasarımda Temel İlke ve Yaklaşımlar" rehberini yayınladı.

Kızların fikirlerini, beklentilerini, deneyimlerini merkeze alarak cinsiyete dayalı engellerin üstesinden gelmeyi amaçlayan yaklaşım çocuklarla birlikte çalışmalar yürüten hak örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler için bir el kitabı niteliğinde.

Kızlarla ilgili çalışmalar yürütürken ve doğrudan çocuk katılımlı projeler yaparken değerlendirme aşamalarında süreçleri kolaylaştırmak amacı da taşıyan rehberde çeşitli göstergeler yer aldı. Bu göstergeler uygulanan programların kızların ihtiyaçlarına ne ölçüde yanıt verdiğini ve onları uzun vadede nasıl desteklediğini analiz etmeye yardımcı olmayı hedefliyor.

Rehberde kızlara odaklı tasarımın bileşenleri şöyle sıralandı:

Kız çocuk odaklı tasarım nedir?

Çocuklar evde, aile içinde, arkadaşlık ilişkilerinde, eğitim hayatında, sokakta ve daha birçok alanda hayatı eşit koşullarda deneyimlemeliler. Ne var ki özellikle kız çocuklar yaşları ve toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle çoklu ayrımcılığa maruz kalabiliyor. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları kız çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine neden olabiliyor; özgürlükleri, hayalleri, yapabilirlikleri, bedensel söz hakları ve eğitime erişimleri kısıtlanabiliyor. Kız çocuklar genellikle, ana akım planlamada her zaman ele alınmayan zorluklar ve engellerle karşılaşıyor.



Kız Çocuk Odaklı Tasarım (Kçot), mekân, kurumsal politikalar, program ve içerikler tasarlanırken kız çocukların koşullarına, özgün ihtiyaçlarına, deneyimlerine, bakış açılarına ve beklentilerine öncelik veren bir yaklaşım. Kız Çocuk Odaklı Tasarım yaklaşımıyla, çeşitli yaş ve aidiyetlere sahip kız çocuklar için uygun, erişilebilir ve etkili çözümler yaratabilir ve nihayetinde kız çocukların kendi yaşamlarına dair kararlarda söz sahibi olmasını destekleyebiliriz.

*Kız Çocuk Odaklı Tasarımda Temel İlke ve Yaklaşımlar rehberinde yer alan tanım