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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2024 12:51
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2024 13:56
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Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı

Dizi oyuncularından Cengizhan Yurdutek saldırıda başından yaralandı. Tedavisi sete gelen ambülansta yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı

Sıfır Bir dizi ekibinin Blu TV’de ekrana gelen son projesi Kıyma dizisinin İstanbul Kartal’daki setine silahlı saldırı düzenlendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kartal Be Platoları’ndaki set sırasında Adana’dan gelen ana oyuncu ekibine ateş açıldı.

Sete eli belinde yaklaşan bir şahıs beş el ateş etti. Dizinin Cengo rolüyle tanınan oyuncularından Cengizhan Yurdutek, silahlı kişiyi fark edip kendisini bankın arkasına attı. Ancak bu sırada başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı.

Saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Yurdutek’in tedavisini yaptı. Polis olay yerinde inceleme yapıp ifade aldı.

Dizi ekibi olayın kendilerine değil, platoya yönelik olduğunu söylerken plato yetkilileri olayın kendileriyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı da olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığını, şüphelilerden ikisinin tutuklandığını geçti. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, üç şarjör ile 73 mermi ele geçirildi.

(HA)

Kıyma
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