Kıyıya vuran caretta caretta tedavi altına alındı

Deniz kaplumbağasına serum uyguladıklarını aktaran Şen, "Kabuğunu sık sık nemlendirerek kurumasını önlüyoruz. Bu süreçte hayatta kalmasını sağlıyoruz. Durumu ilk geldiği güne göre çok daha iyi. Daha da iyi olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.