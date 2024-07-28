ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 12:01
 ~ Son Güncelleme: 28 Temmuz 2024 12:10
1 dk Okuma

Kıyıya vuran caretta caretta tedavi altına alındı

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavisine başlandı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kıyıya vuran caretta caretta tedavi altına alındı

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın tedavisine başlandı.

Görseli Büyüt

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler Pasaport İskelesi yakınlarında yaptığı temizlik sırasında kıyıya vuran caretta carettayı fark etti.

Görseli Büyüt

Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri caretta carettayı Küçük Hayvan Polikliniği'ne götürerek tedavi altına aldı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen veterinerler hekim Burak Şen, çok bitkin bir şekilde buldukları deniz kaplumbağasında iç ve dış parazit tespit ettiklerini belirtti.

Görseli Büyüt

Deniz kaplumbağasına serum uyguladıklarını aktaran Şen, "Kabuğunu sık sık nemlendirerek kurumasını önlüyoruz. Bu süreçte hayatta kalmasını sağlıyoruz. Durumu ilk geldiği güne göre çok daha iyi. Daha da iyi olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Görseli Büyüt

Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

(AD)

Sayfa Başına Git