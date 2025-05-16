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Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2025 16:39
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2025 16:46
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Kitaplara soruşturma: Aram Yayınevi sahibi Hakkı Boltan ifadeye çağrıldı

Diyarbakır 8. Kitap Fuarı’nda el konulan iki kitaptan dolayı Aram Yayınevi sahibi gazeteci Hakkı Boltan hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Boltan, yayımladığı kitaplarla ilgili emniyette ifade verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kitaplara soruşturma: Aram Yayınevi sahibi Hakkı Boltan ifadeye çağrıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Aram Yayınevi sahibi gazeteci Hakkı Boltan hakkında önce el konulan, sonra toplatma kararı verilen Mahmut Aba'nın "Dildarê Serkeftinê" ve İmralı Heyeti eski üyesi Hatip Dicle'nin kaleme aldığı "Êfrîn Direniş Günlüğü" kitaplarından dolayı soruşturma başlattı.

30 Kasım-8 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır 8. Kitap Fuarı'nda polislerce el konulan ardından haklarında toplatma kararı çıkarılan kitaplarda "örgüt propagandası yapıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Boltan ifadeye çağrıldı.

Boltan avukatı Resul Temur'la birlikte Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye giderek ifade verdi. Soruşturma kapsamında Boltan'a kitapları neden bastığı, yazarları tanıyıp tanımadığı, herhangi bir talimat alıp almadığı soruları yöneltildi.

Söz konusu kitaplar hakkında herhangi bir toplatma kararı olmadan polisler tarafından el konulduğu ve kitaplar hakkında 37 gün sonra toplatma kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
hakkı boltan
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