ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2023 15:34
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 16:08
1 dk Okuma

“Kitapçı” Belgeseli İstanbul Edebiyat Evi’nde gösterilecek

İnsan hikayeleri üzerinden bağımsız okurluğu, yayıncılığı ve kitapçılığı tartışan “Kitapçı” belgeseli, odağına Tarsus’ta yirmi beş yıldır kitapçılık yapan İsmail Kün’ü alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/07/kitapci-belgeseli-istanbul-edebiyat-evinde-gosterilecek.jpg

Senaristliğini ve yönetmenliğini yayıncı Nazlı Berivan Ak’ın üstlendiği “Zamanı Kitapla Mühürleyenler: Kitapçı” Belgeseli, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde izleyicilerle buluşuyor. 

İnsan hikayeleri üzerinden bağımsız okurluğu, yayıncılığı ve kitapçılığı tartışan “Kitapçı” belgeseli, odağına Tarsus’ta yirmi beş yıldır kitapçılık yapan İsmail Kün’ü alıyor. Antik Sahaf Kitabevi örneğinden yola çıkarak kitapçılığı, değişen ve dönüşen zamanda bağımsız kitabevi kavramının karşılığını tartışan belgesel, şehrin dinamikleriyle kitabın merkezde olduğu bir dükkanın, taşrada kurulmuş ve serpilmeye uğraşan bir kültür adacığının misyonunu irdeliyor. 

Belgesel gösterimi, yönetmenin ve belgeselin başrolü kitapçı İsmail Kün’ün katılımıyla 8 Kasım Çarşamba akşamı, 18.30’da olacak. 40 dakikalık gösterimin ardından Nazlı Berivan Ak ve İsmail Kün bir de söyleşi gerçekleştirecek. (FD)

Kıraathane Edebiyat Evi
Sayfa Başına Git