“Kitapçı” Belgeseli İstanbul Edebiyat Evi’nde gösterilecek

Senaristliğini ve yönetmenliğini yayıncı Nazlı Berivan Ak’ın üstlendiği “Zamanı Kitapla Mühürleyenler: Kitapçı” Belgeseli, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde izleyicilerle buluşuyor.

İnsan hikayeleri üzerinden bağımsız okurluğu, yayıncılığı ve kitapçılığı tartışan “Kitapçı” belgeseli, odağına Tarsus’ta yirmi beş yıldır kitapçılık yapan İsmail Kün’ü alıyor. Antik Sahaf Kitabevi örneğinden yola çıkarak kitapçılığı, değişen ve dönüşen zamanda bağımsız kitabevi kavramının karşılığını tartışan belgesel, şehrin dinamikleriyle kitabın merkezde olduğu bir dükkanın, taşrada kurulmuş ve serpilmeye uğraşan bir kültür adacığının misyonunu irdeliyor.

Belgesel gösterimi, yönetmenin ve belgeselin başrolü kitapçı İsmail Kün’ün katılımıyla 8 Kasım Çarşamba akşamı, 18.30’da olacak. 40 dakikalık gösterimin ardından Nazlı Berivan Ak ve İsmail Kün bir de söyleşi gerçekleştirecek. (FD)