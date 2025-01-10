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Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025 23:10
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2025 15:27
5 dk Okuma

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki idari para cezaları yüzde 43,93 artırıldı

Her takvim yılının başında Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesi ve Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca ilan edilen yeniden değerleme oranı temelinde güncellenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki idari para cezalarının yeniden değerleme oranı 2024'e göre yüzde 43,93 olarak belirlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki idari para cezaları yüzde 43,93 artırıldı

Lexology. com, Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında 2025'te getirilen idari para cezaları tablosunu yayımladı.

Her takvim yılının başında belirlenen 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesi ve Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca ilan edilen yeniden değerleme oranı esas alınarak yıllık olarak güncellenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki idari para cezalarnın 2025 için yeniden değerleme oranı 2024'e göre yüzde 43,93 olarak belirlendi ve idari para cezaları buna göre artırıldı.

2024 ve 2025 yıllarına ilişkin idari para cezalarının karşılaştırmalı tablosu aşağıdaki gibi:

KVKK'nin 
Cezalarla İlgili Maddesi		İhlal edilen
KVKK
Maddesi		       İhlal edilen                    Yükümlülük             2024 Para Cezası
Miktarları (TL)		2025 Para Cezası
Miktarları (TL)
18/a10

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek

TL 47, 303-946,308TL 68,083-1,362,021
18/b12

Veri güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmemek

TL 141,934-9,463,213TL 204,285-13,620,402
18/c15

Kurul kararlarına uymamak

TL 236,557-9,463,213TL 340,476-13,620,402  
18/ç16

Veri kontrolörlerinin kayıtlarının kayda geçirilmesi ve bildirimi yümlülüğünü ihlal 

TL 189,245-9,463,213TL 272,380-13,620,402

Tabloyu hazrlayanlar: Gen Temizer - Ebru TemizerIrmak Seymen VaratSeray ApakEfe Utku Çal and Simge Erdem

Türkiye'de KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi sırasında bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, kişisel verileri işleyenlerin uyacağı usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan bir yasal düzenlemedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016'da kabul edilmiştir ve bu alandaki temel çerçeveyi oluşturur.
 
KVKK'nin başlıca amaçları arasında şunlar sayılabilir:

Kişisel Verilerin Korunması: Kişilerin mahremiyetine saygı gösterilmesini ve verilerinin kötüye kullanılmasını önlemeyi hedefler.

Şeffaflık ve Denetim: Veri işleme süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Hakların Güvence Altına Alınması: Veri sahiplerine, kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanma imkanı sunar.

Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlüğe girmiştir. KVKK, bu alanda farkındalık oluşturmak ve uygulamaları geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

KVKK’nin uygulanması Kişisel Verileri Koruma Kurumunca  (KVK Kurumu) sağlanıyor. KVK Kurumu yasanın uygulanmasını denetleyen, şikayetleri inceleyen ve rehberlik sağlayan yetkili otoritedir.

108 milyon kişisel veri çalındı

FreeWeb Turkey’den Ali Safa Korkut’un haberine göre hırsızlar verileri “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “101m” ve “GSM (iki tane)” isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladı.

108 milyon kişinin verileri çalındı, BTK Google'dan yardım istedi
108 milyon kişinin verileri çalındı, BTK Google'dan yardım istedi
9 Eylül 2024

Verilerin çalındığını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) fark etti.

USOM, Google ile iletişime geçti ve “Kanunen yurttaşları kimlik avı saldırıları, kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesi ve veri sızıntıları gibi her türlü siber saldırıya karşı korumakla yükümlüyüz. Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” diyerek yardım talep etti.

Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını ileten USOM “acil” koduyla “derhal” kaldırılmalarını istedi.

Google’dan işbirliği yapmasını “rica eden” USOM, aynı zamanda ilgili dosyaları Drive’a yükleyen kişi veya kişilerin kullanıcı hesap kimlikleri, IP adresleri ve port numaralarını da talep etti.

Şirkete gönderilen 29 Temmuz ve 3 Eylül tarihli iki ayrı yazıda USOM, “Bu konudaki hızlı yanıtınız, etkilenen kullanıcıların bütünlüğünü ve güvenliğini korumak açısından büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Google da talebi kabul ederek dosyaları kaldırı. Ancak BTK ile bilgi paylaşıp paylaşmadığı bilinmiyor.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
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