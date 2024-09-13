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Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 13:05
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 13:09
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu: Veri sızıntısı pandemi döneminden

"Pandemi sürecinde meydana geldiği iddia edilen veri ihlali haberleri ile ilgili halihazırda KVKK tarafından alınmış resen inceleme kararı bulunmaktadır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kişisel Verileri Koruma Kurumu: Veri sızıntısı pandemi döneminden

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 108 milyon kişinin verilerinin çalındığı iddiasına karşılık açıklama yaptı.

Kuruma intikal eden yeni bir ihlal bildirimi bulunmadığını söyleyen KVKK, sızıntının pandemi sürecinde yaşandığını, hali hazırda soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kurum yaptığı açıklamada, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenip işlenmediği ve veri güvenliğine ilişkin düzenleyici işlem yapmanın KVKK'nin yetkileri arasında olduğunu ifade etti.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve KVKK'ye bildirmesinin ilgili kanunda hüküm altına alındığını hatırlattı.

"Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı" iddiasına ilişkin KVKK'ye intikal eden bir ihlal bildiriminin bulunmadığını ifade etti:

"Muhtelif haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında 108 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığına ilişkin haberler yer almakta olup kurumumuza konuya ilişkin olarak intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır. Medyada daha önce de benzer haberlerin yer almış olması sebebiyle özellikle pandemi sürecinde meydana geldiği iddia edilen veri ihlali haberleri ile ilgili halihazırda KVKK tarafından alınmış resen inceleme kararı bulunmakta olup, ilgili kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir."

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(HA)

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