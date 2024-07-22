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Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 21:05
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2024 12:57
2 dk Okuma

"Kısırlaştır, yaşat, yerinde bak"

Yerel Koruma Görevlisi Senem Selimi, "Barınaklara hayvanları tıkıp, birbirleri öldürecek hale getirip bir köpek saldırdı diye de tüm sokakta yaşayan köpekleri öldürmeye kalkarsan bu bir çözüm olmaz” dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda sokakta yaşayan hayvanlara ‘ötanazi’ yapılmasını öngören “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye devam ediyor.

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Hayvan hakları savunucuları ise ‘Ölüm yasası’ olarak nitelendirilen teklife karşı Meclis’te ve sokakta yasaya karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Yirmi yıldır kendi mahallesinde sokakta yaşayan hayvanları besleyen, bakım ve kısırlaştırmalarını yapan Tarım Orman Bakanlığı Yerel Koruma Görevlisi Senem Selimi de ‘ölüm yasasına’ karşı çıkarak çözümleri sıraladı.

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“Kısırlaştır, yaşat, yerinde bak” diyen Selimi, “Her belediye kendine ayrılan bütçeyle, kendi rehabilitasyon merkezlerinde bakımlarını, aşılamalarını ve kısırlaştırmalarını yapsaydı bugün buraya gelmeyecektik” diye ekliyor.

"Asıl sorun hayvan üretimi"

Yetkililerin ilgilenmesi gereken konunun hayvan üretimi olduğunu vurgulayan Selimi, sorunu şu sözlerle anlattı:

“Kafeslerde zavallı hayvanlar tutulup artık üremeyecek duruma gelene kadar sürekli yavru alınıyor. Hayvan kemik erimesi yaşayıp artık üreyemeyecek duruma gelene kadar bu durum devam ediyor. Çocuk veremeyecek duruma geldiğinde ise besleme bölgesine atıyor. Bazısı onu bile yapmıyor ormana atıyor.” 

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20 yıldır sokağa atılan birçok hayvanla karşılaştığını söyleyen Selimi, “Kedileri doğurtup, kutulara koyarak sokağa atıyorlar. O sokağa bıraktıkları yavrular sokakta yaşayamaz. Aşısı yok, bakımı yapılması lazım. Yavrular sokakta en fazla 1 ay yaşayabilir” dedi.

Selim, sokakta yaşayan hayvanların maruz kaldıkları şiddet yüzünden travmaya uğradığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Rehabilitasyon merkezleri aç. Barınaklara hayvanları tıkıp, birbirleri öldürecek hale getirme. Bu işin uzmanlarıyla o hayvanların travmasını geçirmeye çalış. Bir köpek saldırdı diye tüm sokakta yaşayan köpekleri öldürmeye kalkarsan bu kesinlikle çözüm değil.”

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(AD)

sokaktaki hayvanlar Hayvanları Koruma Kanunu sokakta yaşayan hayvanlar
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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