Kışanak’ın ‘Kürt Siyasetinin Mor Rengi’ kitabına toplatma kararı kaldırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Başkanı tutsak siyasetçi Gültan Kışanak’ın “Kürt Siyasetinin Mor Rengi” isimli kitabına, İzmir 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/9865 sayılı kararı gereğince ülke genelinde yasaklanması ve dağıtılmış eserlerin toplatılması kararı verildiği öğrenildi. Haberi, kamoyuna MA duyurdu.

Sonra avukatların yaptığı itiraz üzerine kitabın toplatılması kararı kaldırıldı. Bu haberi de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı avukat Meral Danış Beştaş duyurdu.

Gültan Kışanak’ın hapihanede hazırladığı ve Dipnot Yayınları tarafından 2019 yılında yayımlanan “Kürt Siyasetinin Mor Rengi” adlı kitap ünlü sosyalist yayınevi Pluto Press tarafından İngiltere’de basılmıştı.

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Kitap hakkında

Kışanak, kitabın girişinde cezaevi koşullarında sorularına yanıt veren tüm kadınlara teşekkür ederken, “Kitabı okurlardan, hatta editörlerden önce okuma ayrıcalığına sahip olan cezaevi görevlilerine de teşekkür ediyor, bu vesileyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sorgulamaya başlamalarını umuyorum” ifadelerine yer veriyor.

Kürt kadınların siyaset yolculuğunu ve mücadelesini konu alan kitap, 1990’da kurulan Halkın Emek Partisi (HEP) döneminden bugüne, kadın mücadelesinin tarihsel, siyasal bir özetiyle başlıyor ve kadın siyasetçilerin anlatılarıyla devam ediyor.

Kitapta Aysel Tuğluk, Burcu Çelik Özkan, Çağlar Demirel, Diba Keskin, Dilek Hatipoğlu, Edibe Şahin, Evin Kene, Fatma Doğan, Figen Yüksekdağ, Gülser Yıldırım, Gültan Kışanak, Leyla Güven, Mukaddes Kubilay, Nurhayat Altun, Sara Kaya, Sadiye Süer Baran, Sebahat Tuncel, Selma Irmak, Servin Karakoç, Yıldız Çetin, Zeynep Han Bingöl ve Zeynep Sipçik’in anlatıları yer alıyor.

23. ve 24. Dönem milletvekilliği yapan Kışanak, DBP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı olarak görev yaptığı 25 Ekim 2016’da, diğer eşbaşkan Fırat Anlı ile birlikte gözaltına alınmış, 30 Ekim 2016’da “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı