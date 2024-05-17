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Yayın Tarihi: 17 Mayıs 2024 11:38
 ~ Son Güncelleme: 17 Mayıs 2024 12:05
1 dk Okuma

Kışanak'ın avukatı Aydın: AKP, Yasin Börü'nün ölümünü algı için kullandı

"Hükümet Yasin Börü üzerinden toplumu bu davaya rıza göstermeye çalıştı. Yaşamını yitirenler için bir acı duymadı."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kışanak'ın avukatı Aydın: AKP, Yasin Börü'nün ölümünü algı için kullandı

Kobanî Davası’nda yargılanan siyasetçilerin avukatlarından Cihan Aydın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinden çıkan kararı değerlendirdi.

2014’te Kobanî eylemleri sırasında 16 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Börü'nün öldürülmesiyle ilgili suçlanan 36 ismin beraat ettiğini hatırlatan Aydın “Börü'nün ölümü algı için kullanıldı” dedi.

Yasin Börü üzerinden siyasetçilerin hedeflendiğini belirterek, "Bu bazı sembol isimler ve bazı işler iktidar tarafından algı operasyonuna dönüştürüldü. Hükümet Yasin Börü ve yaşamını yitiren diğer kişiler üzerinden toplumu bu davaya rıza göstertme çabasına girdi. Ölümlerden acı duymadı” diye konuştu. 

Dava sürecini ‘kumpas’ olarak nitelendirdi. Aydın, davanın Kürt siyasetini saf dışı bırakmak ve siyaseti yeniden dizayn etmek için yürütüldüğünü dile getirdiklerini de hatırlattı. Kararın bir ‘hukuk kıyımı’ olduğunu söyleyerek “Kararda hukuk ve adalet dışında her şeyin var” dedi.

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(HA)

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