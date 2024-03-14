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Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 15:47
 ~ Son Güncelleme: 14 Mart 2024 15:53
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Kışanak: İkiz adaylar vaatlerini sıraladıkça batıyor

DEM Parti Ankara adayı Gültan Kışanak, X'teki hesabından Ankara'nın sorunlarını sıraladı, "Başkentte hizmet yok, vizyon yok, misyon yok! 25 yıllık AKP belediyeciliği +5 yıllık Mansur Belediyeciliği +22 yıllık AKP iktidarı! Maşallah hepsi de çok milli" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kışanak: İkiz adaylar vaatlerini sıraladıkça batıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Gültan Kışanak’ın X sosyal medya hesabı üzerinde paylaşım yapıldı. Kışanak, iki adayın vaatlerini eleştirerek, Ankara'da sorunların hala çözülmediğini belirtti.

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Paylaşımda Kışanak’ın şu ifadelerine yer verildi:

"İkiz adaylar vaatlerini sıraladıkça batıyorlar. Başkentte hizmet yok, vizyon yok, misyon yok! 25 yıllık AKP belediyeciliği +5 yıllık Mansur Belediyeciliği +22 yıllık AKP iktidarı! Maşallah hepsi de çok milli! Ankara’nın trafik sorunu çözülmemiş, toplu taşıma hizmetleri yetersiz, birçok semtte ve havaalanında metro yok, musluktan akan su sağlıklı değil, bazı ilçe ve köyde su yok, kanalizasyon yok."

(EMK)

Gültan Kışanak Seçim 2024 dem parti
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