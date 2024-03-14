Kışanak: İkiz adaylar vaatlerini sıraladıkça batıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Gültan Kışanak’ın X sosyal medya hesabı üzerinde paylaşım yapıldı. Kışanak, iki adayın vaatlerini eleştirerek, Ankara'da sorunların hala çözülmediğini belirtti.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ Gültan Kışanak: Kampanya için fotoğraf çektirmeme izin verilmedi

Paylaşımda Kışanak’ın şu ifadelerine yer verildi:

"İkiz adaylar vaatlerini sıraladıkça batıyorlar. Başkentte hizmet yok, vizyon yok, misyon yok! 25 yıllık AKP belediyeciliği +5 yıllık Mansur Belediyeciliği +22 yıllık AKP iktidarı! Maşallah hepsi de çok milli! Ankara’nın trafik sorunu çözülmemiş, toplu taşıma hizmetleri yetersiz, birçok semtte ve havaalanında metro yok, musluktan akan su sağlıklı değil, bazı ilçe ve köyde su yok, kanalizasyon yok."

#GültanKışanak : İkiz adaylar, vaatlerini sıraladıkça batıyorlar. Başkentte hizmet yok, vizyon yok, misyon yok! 25 yıllık AKP belediyeciliği + 5 yıllık Mansur Belediyeciliği + 22 yıllık AKP iktidarı! Maşallah hepsi de çok milli!



Ankara’nın trafik sorunu çözülmemiş, toplu taşıma… pic.twitter.com/im9wBObKbL — Gültan’la Ankara’ya, Kadınlar Dayanışmaya (@DemPartiKadin_) March 14, 2024

(EMK)