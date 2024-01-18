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Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 12:16
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 13:28
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Kısa ve Öz 36: Evde yoğurt yapmanın incelikleri

Leyla Aslan ve Bülent Şık, bu hafta Kısa ve Öz'de evde yoğurt yapmanın inceliklerini anlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Evde yoğurt yaparken yaparken süt nasıl temin edilmeli? Yoğurt yaparken süt nasıl kaynatılmalı? Yoğurdun kıvamı nasıl ayarlanır? Evde yoğurt yaparken aklımızda bir çok soru var. Aslında bu soruların hepsi evde yoğurt yapmanın inceliklerini oluşturuyor.

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde evde evde yoğurt yapmanın inceliklerini anlattı.

Kısa ve Öz'ün tüm bölümleri
Kısa ve Öz'ün tüm bölümleri
14 Kasım 2023
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