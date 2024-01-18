Kısa ve Öz 36: Evde yoğurt yapmanın incelikleri

Evde yoğurt yaparken yaparken süt nasıl temin edilmeli? Yoğurt yaparken süt nasıl kaynatılmalı? Yoğurdun kıvamı nasıl ayarlanır? Evde yoğurt yaparken aklımızda bir çok soru var. Aslında bu soruların hepsi evde yoğurt yapmanın inceliklerini oluşturuyor.

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde evde evde yoğurt yapmanın inceliklerini anlattı.