Kısa ve Öz 35: Patates kızartması yaparken akrilamide dikkat!

Patates kızartması; dışarda yendiğinde sağlıksız, evde yendiğinde ise sağlıklı olarak nitelendiriliyor. Fakat evde patates kızartması yaparken de akrilamid oluşumu bir tehlike taşıyor. Peki akrilamid nedir? Evde patates kızartması yaparken nelere dikkat edilmeli?

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde evde patates kızartması yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Kısa ve Öz'ün tüm bölümleri

(AD)