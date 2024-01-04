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Yayın Tarihi: 4 Ocak 2024 10:54
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2024 12:06
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Kısa ve Öz 35: Patates kızartması yaparken akrilamide dikkat!

Leyla Aslan ve Bülent Şık, bu hafta Kısa ve Öz'de evde patates kızartması yaparken hangi işlemlerin uygulanması gerektiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Patates kızartması; dışarda yendiğinde sağlıksız, evde yendiğinde ise sağlıklı olarak nitelendiriliyor. Fakat evde patates kızartması yaparken de akrilamid oluşumu bir tehlike taşıyor. Peki akrilamid nedir? Evde patates kızartması yaparken nelere dikkat edilmeli? 

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde evde patates kızartması yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Kısa ve Öz
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14 Kasım 2023

(AD)

patates sağlıklı beslenme yemek Kısa ve Öz
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