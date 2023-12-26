Kısa ve Öz 34: Filizlenen patates yenir mi?

Patates, soğan ve sarımsak birlikte saklanan gıdalardan ama saklama koşullarına dikkat edilmesi gereken gıdalardan. Doğru koşullarda saklanmadığında patateslerin filizlenme ihtimali var.

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde "Filizlenen patates yenir mi?" sorusunu cevapladı.