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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 17:54
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 18:32
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Kısa ve Öz 34: Filizlenen patates yenir mi?

Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde Leyla Aslan'ın 'Filizlenen patates yenir mi?' sorusunu cevapladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Patates, soğan ve sarımsak birlikte saklanan gıdalardan ama saklama koşullarına dikkat edilmesi gereken gıdalardan. Doğru koşullarda saklanmadığında patateslerin filizlenme ihtimali var. 

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde "Filizlenen patates yenir mi?" sorusunu cevapladı.

Kısa ve Öz
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14 Kasım 2023
Kısa ve Öz patates gıda güvenliği ekoloji
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