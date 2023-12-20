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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 12:26
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 12:45
1 dk Okuma

Kısa ve Öz 33: Elektrikli araçlar çevre dostu mu?

Bir ürünün son hali karbon emisyonu yaratmıyor olabilir. Peki, bu onu çevre dostu yapar mı? Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde elektrikli araçların doğaya etkisi konuşuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Son zamanlarda iklim dostu diye birçok insanın tercih ettiği, sıklıkla kullanmaya başladığı elektrikli araçlar sahiden de çevre dostu mu? Bir ürünün çevre dostu olması için ne gerekiyor?

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde elektrikli araçlarla ilgili soruları cevapladı.

Kısa ve Öz
Kısa ve Öz'ün tüm bölümleri
14 Kasım 2023

(AD)

Kısa ve Öz elektrikli araçlar ekoloji araba karbon emisyonu
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