Kısa ve Öz 33: Elektrikli araçlar çevre dostu mu?

Son zamanlarda iklim dostu diye birçok insanın tercih ettiği, sıklıkla kullanmaya başladığı elektrikli araçlar sahiden de çevre dostu mu? Bir ürünün çevre dostu olması için ne gerekiyor?

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde elektrikli araçlarla ilgili soruları cevapladı.

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(AD)