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Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 11:43
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2023 12:23
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Kısa ve Öz 32: Gıdalarda küf sorunu

Leyla Aslan ve Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde gıdalardaki küf sorununu konuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Küf, nemli ve besinli ortamlarda çoğalarak meydana gelen bir mantar türü. Gıda güvenliği açısından da oldukça tehlikeli. Peki, küf neden oluşur? Gıdalarda küf oluşmaması için neler yapılmalı? Gıdalardaki küflü kısmı almak yeterli mi yoksa gıdanın tamamı atılmalı mı?

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde gıdalardaki küfle ilgili soruları cevapladı.

Kısa ve Öz
Kısa ve Öz'ün tüm bölümleri
14 Kasım 2023

(AD)

Kısa ve Öz küf gıda gıda güvenliği
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