Kısa ve Öz 32: Gıdalarda küf sorunu

Küf, nemli ve besinli ortamlarda çoğalarak meydana gelen bir mantar türü. Gıda güvenliği açısından da oldukça tehlikeli. Peki, küf neden oluşur? Gıdalarda küf oluşmaması için neler yapılmalı? Gıdalardaki küflü kısmı almak yeterli mi yoksa gıdanın tamamı atılmalı mı?

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde gıdalardaki küfle ilgili soruları cevapladı.

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(AD)