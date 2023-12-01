Kısa ve Öz 31: Yaşlılarda gıda güvenliği

Gıda güvenliği, gıdaların tüketildiğinde sağlık zararı oluşturması muhtemel tehlikelerden arındırılmasıdır. Gıda güvenliği, topraktan tabağa kadar uzanan bir süreçtir.

Gıda güvenliğinde en çok bebek ve çocuklar üzerinde duruluyor. Çünkü bağışıklık sistemleri gelişmediği için gıda güvenliği onlar için çok önemli. Fakat 65 yaş üstü kişilerinde gıda güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar var.

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde yaşlılarda gıda güvenliği konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuştu.

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(AD)