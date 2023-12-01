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Yayın Tarihi: 1 Aralık 2023 13:07
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2023 13:17
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Kısa ve Öz 31: Yaşlılarda gıda güvenliği

Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde 65 yaş üstü kişilerin gıda güvenliğini sağlamak için neler yapılması gerektiği ele alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gıda güvenliği, gıdaların tüketildiğinde sağlık zararı oluşturması muhtemel tehlikelerden arındırılmasıdır. Gıda güvenliği, topraktan tabağa kadar uzanan bir süreçtir.

Gıda güvenliğinde en çok bebek ve çocuklar üzerinde duruluyor. Çünkü bağışıklık sistemleri gelişmediği için gıda güvenliği onlar için çok önemli. Fakat 65 yaş üstü kişilerinde gıda güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar var.

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde yaşlılarda gıda güvenliği konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuştu.

Kısa ve Öz
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14 Kasım 2023

(AD)

gıda güvenliği 65 yaş üstü Kısa ve Öz
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