Kısa ve Öz 30: Deprem bölgesinde üretilen gıdalarda asbest riski yok

Asbest toprakta doğal haliyle bulunan bir mineral fakat sıklıkla inşaat sektöründe kullanılıyor. 6 Şubat’ta hem Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinden sonra yıkılan hem de sonrasında yaşanabilir halde olmadığı için devlet tarafından yıkılan binalar var. Bu durum asbesti havayla temas haline getirdi. Dolayısıyla deprem bölgesinde üretilen gıdalarla ilgili endişeler var.

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde havada açığa çıkan asbestin deprem bölgesinde üretilen gıdalardaki etkisiyle ilgili araştırmaların sonuçlarını konuştu.

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(AD)