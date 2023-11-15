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Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 13:23
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2023 18:08
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Kısa ve Öz 27: Gazze'deki savaşta çocuk olmak

Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde Filistin-İsrail Savaşı'nda kullanılan bombaların çocuklar üzerindeki sağlık etkilerini ve ekolojik yaşam üzerindeki yıkımı ele alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda  kullanılan bombaların çevreye olan ekolojik yıkımı her geçen gün artıyor. Gazze'deki çocukların su ve gıda güvenliği de ciddi bir sorun. 

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde savaşın çocuklar üzerindeki sağlık etkilerini ve ekolojik yaşam üzerindeki yıkımını anlattı.

Kısa ve Öz
Kısa ve Öz'ün tüm bölümleri
14 Kasım 2023

(AD)

Filistin-İsrail Savaşı Filistin çocuk savaş ve çocuk ekoloji Gıda Mühendisi Bülent Şık Kısa ve Öz
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14 Kasım 2023
/haber/kisa-ve-oz-un-tum-bolumleri-287848
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