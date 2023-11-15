Kısa ve Öz 27: Gazze'deki savaşta çocuk olmak

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kullanılan bombaların çevreye olan ekolojik yıkımı her geçen gün artıyor. Gazze'deki çocukların su ve gıda güvenliği de ciddi bir sorun.

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde savaşın çocuklar üzerindeki sağlık etkilerini ve ekolojik yaşam üzerindeki yıkımını anlattı.

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(AD)