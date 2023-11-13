Kısa ve Öz 26: Evde sirke yapımının püf noktaları

Sirke binlerce yıldır tüm toplumlarda çok faydalı bir içecek hatta iksir olarak görülüyor. Ev yapımı doğal sirke de vücudumuzun bağışıklık sistemini ciddi anlamda onaran, dengeye getiren, içerisinde yararlı bakterilerin yüksek olduğu bir gıda.