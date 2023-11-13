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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 15:08
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2023 10:20
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Kısa ve Öz 26: Evde sirke yapımının püf noktaları

Sirke binlerce yıldır tüm toplumlarda çok faydalı bir içecek hatta iksir olarak görülüyor. Ev yapımı doğal sirke de vücudumuzun bağışıklık sistemini ciddi anlamda onaran, dengeye getiren, içerisinde yararlı bakterilerin yüksek olduğu bir gıda.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fakat evde sirke yaparken dikkat edilmesi gerek noktalar var. Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde evde sirke yapımının püf noktalarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

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