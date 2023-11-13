Kısa ve Öz 26: Evde sirke yapımının püf noktaları
Sirke binlerce yıldır tüm toplumlarda çok faydalı bir içecek hatta iksir olarak görülüyor. Ev yapımı doğal sirke de vücudumuzun bağışıklık sistemini ciddi anlamda onaran, dengeye getiren, içerisinde yararlı bakterilerin yüksek olduğu bir gıda.
Fakat evde sirke yaparken dikkat edilmesi gerek noktalar var. Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde evde sirke yapımının püf noktalarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
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