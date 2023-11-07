Kısa ve Öz 24: Deprem bölgesinde üretilen gıdalarda asbest riski var mı?

Asbest toprakta doğal haliyle bulunan bir mineral fakat sıklıkla inşaat sektöründe kullanılıyor. 6 Şubat’ta hem Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinden sonra yıkılan hem de sonrasında yaşanabilir halde olmadığı için devlet tarafından yıkılan binalar var. Bu durum asbesti havayla temas haline getirdi.

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde havada açığa çıkan asbestin deprem bölgesinde üretilen gıdalardaki etkisini konuştu.

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