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Yayın Tarihi: 3 Kasım 2023 10:48
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2023 15:14
4 dk Okuma

Kısa ve Öz 24: Bitkisel ve doğal olan sağlıklı mı?

Bitkisel beslenmenin ve doğal ürünlerin hiçbir zarar vermediğine yönelik bir algı var. Fakat özellikle polen ve her gün içtiğimiz bitki çaylarının kullanımında risk faktörleri var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, Kısa ve Öz'ün yeni bölümünde bu ürünlerin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

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