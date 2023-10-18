Kısa ve Öz 19: Kanserojen glifosat kullanımı devam edecek mi?

Gıda mühendisi Bülent Şık ve ekoloji savunucusu Leyla Arslan, Kısa ve Öz'de glifosat kullanımını ele aldı. Kanserojen olduğu bilinen glifosat kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde yasak. Bülent Şık yaygın olarak doğru kabul edilen meyve sebzelerin yıkanarak pestisitlerden arındırılabileceği gibi yaklaşımların da doğru olmadığını dile getirdi.

Kısa ve Öz 18: Turşu yapmanın püf noktaları

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Kısa ve Öz 15: Çocuklar neden polen yememeli?

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Kısa ve Öz 13: Gizli açlığın çocuk sağlığına etkisi

Kısa ve Öz 12: Şebeke suyu içilebilir mi?

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Kısa ve Öz 10: Pestisit ya da tarım zehiri nedir?

Kısa ve Öz 9: Bostanlar ve kent bahçeciliği

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Kısa ve Öz 7: Çocuklar gizli açlıkla karşı karşıya

Kısa ve Öz 6: Onu yeme, bunu yeme! Peki, ne yiyeceğiz?

Kısa ve Öz 5: Süzme yoğurt yapmanın püf noktaları

Kısa ve Öz 4: Sağlıklı yoğurt nasıl olmalı?

Kısa ve Öz 3: Tarımsal zehir kullanımı artıyor, organik tarım yerinde sayıyor

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AKBELEN'DE EKOLOJİK KIYIM Kısa ve Öz 1: Akbelen'de yıkımı durdurmak için çok mu geç?

(TY/DS)