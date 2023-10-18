Kısa ve Öz 19: Kanserojen glifosat kullanımı devam edecek mi?
Türkiye'de özellikle tahıl ürünlerinin hasadında glisofat kullanımı çok yaygın. Ürünün hasat edilmeden önce daha çabuk kuruması için kullanılan glifosat neredeyse doğrudan masaya geliyor. Kanserojen bir madde olan glifosat kullanımı Avrupa'da da tartışma konusu.
Gıda mühendisi Bülent Şık ve ekoloji savunucusu Leyla Arslan, Kısa ve Öz'de glifosat kullanımını ele aldı. Kanserojen olduğu bilinen glifosat kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde yasak. Bülent Şık yaygın olarak doğru kabul edilen meyve sebzelerin yıkanarak pestisitlerden arındırılabileceği gibi yaklaşımların da doğru olmadığını dile getirdi.
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(TY/DS)