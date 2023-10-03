Kısa ve Öz 17: Turşu yapımında malzeme seçimi
Gıda Mühendisi Bülent Şık ve gazeteci Tuğçe Yılmaz'ın hazırladığı "Kısa ve Öz"ün yeni videosunda, turşunun faydaları ve turşu kurulumunda seçilecek malzemelerin niteliği ele alındı.
Havaların soğumasıyla birlikte daha çok tüketeceğimiz turşuyu evde yapmanın basit yöntemleri var.
Turşunun fizyolojik açıdan pek çok yararı var ve doğru yöntemlerle kurulumu da son derece basit.
Yeşilçam filmlerine de konu olan bir gerilim: Turşu sirkeyle mi yapılır, limon suyuyla mı?
Turşu kuracağımız sebzeleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
Turşunun faydaları nelerdir?
Soruların yanıtı “Kısa ve Öz”ün yeni videosunda.
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