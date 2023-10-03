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Yayın Tarihi: 3 Ekim 2023 17:30
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2023 10:35
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Kısa ve Öz 17: Turşu yapımında malzeme seçimi

Gıda Mühendisi Bülent Şık ve gazeteci Tuğçe Yılmaz'ın hazırladığı "Kısa ve Öz"ün yeni videosunda, turşunun faydaları ve turşu kurulumunda seçilecek malzemelerin niteliği ele alındı.

Bülent Şık

Tuğçe Yılmaz
Bülent Şık

Bülent Şık
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Havaların soğumasıyla birlikte daha çok tüketeceğimiz turşuyu evde yapmanın basit yöntemleri var. 

Turşunun fizyolojik açıdan pek çok yararı var ve doğru yöntemlerle kurulumu da son derece basit.

Yeşilçam filmlerine de konu olan bir gerilim: Turşu sirkeyle mi yapılır, limon suyuyla mı?

Turşu kuracağımız sebzeleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Turşunun faydaları nelerdir?

Soruların yanıtı “Kısa ve Öz”ün yeni videosunda. 


 

turşu bülent şık tuğçe yılmaz Kısa ve Öz
Bülent Şık
Bülent Şık
[email protected] tüm yazıları
Gıda Mühendisi. Akademisyen. Çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktora yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı. 2009 Yılında öğretim üyesi...

Gıda Mühendisi. Akademisyen. Çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktora yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı. 2009 Yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesine geçti. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Gıdalarda ve sularda katkı maddelerinin ve çeşitli toksik kimyasal maddelerin kalıntılarının belirlenmesi üzerine çalışmalar yaptı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim üyeliği yaparken 22 Kasım 2016’da çıkarılan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldı. Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü ve Halkevleri ‘Hakikatın Peşinde’ Ödülü’ne layık görüldü. Mutfaktaki Kimyacı, Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikâyeler ve Çocuklar ve Gıda Güvenliği adlı üç kitabı bulunuyor. 

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Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

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