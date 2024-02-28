Kısa film projelerinin yeni durağı: İstanbul Film Station

Hazırlık aşamasındaki filmleri ve proje sahiplerini, yapımcı, yapım şirketi ve destekçi kurumlarla buluşturmayı amaçlayan yeni nesil bir film proje merkezi olan İstanbul Film Station, bu yıl İstanbul’da sinemacıları bir araya getiriyor.

Film yapım ve fonlama süreçlerine yeni bir yaklaşım getirmeyi hedefleyen merkez, proje halindeki filmleri baştan sona -senaryo aşamasından gösterimlerine dek- destekleyebileceği bir proje alanı formatı ortaya koyuyor.

Bağımsız sinemanın ve buraya verilen emeğin sürdürülebilirliği için çalışan İstanbul Film Station, ilk yılında kısa film projelerine odaklanıyor. Merkez, ilerleyen yıllarda ise, uzun metraj ve belgesel film projelerini çatısı altında toplamayı ve fonlamayı hedefliyor.

İstanbul Film Station’ın iki ana başlığı var: Lab Station ve Market Station.

Başvurular

Lab Station’da, başvuran projeler arasından Gülengül Altıntaş ve Nadir Öperli’den oluşan değerlendirme kurulunun seçtiği finalistler yer alacak.

Market Station ise bir ağ kurma alanı olarak kurgulanıyor. Bu alanda proje sahipleri profesyonellerle bir araya gelerek filmleri için yeni bağlantılar geliştirme imkânı bulacak. Bu yıl Market Station’a katkı verecekler arasında Armağan Lâle, Anders Rune, Özcan Alper ve Serhat Karaaslan gibi isimler var.

2-5 Mayıs tarihlerinde ilk kez gerçekleşecek olan İstanbul Film Station’a başvurular 26 Şubat’ta başladı. Kısa film projeleri için son başvuru tarihi ise 22 Mart.

Lab Station’a başvurmak veya Market Station’da katılımcı olmak isteyenler buraya tıklayarak kayıt yaptırabilir.

İstanbul Film Station’ın basın destekçileri: Fil’m Hafızası, Altyazı Sinema Derneği, Aposto, bant.mag ve Üretim Kaydı. (TY)