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YT: Yayın Tarihi: 26.09.2026 15:31 26 Eylül 2026 15:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.09.2026 15:38 26 Eylül 2026 15:38
Okuma Okuma:  2 dakika

Kısa Dalga, gazeteciler ve akademisyenlerin X hesabına erişim engeli

Kararın ardından mevcut hesap Türkiye’deki kullanıcılara kapatılırken, Kısa Dalga yayınlarına yeni adresi @kisadalgamedia üzerinden devam edeceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kısa Dalga, gazeteciler ve akademisyenlerin X hesabına erişim engeli
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Bağımsız internet haber kuruluşu Kısa Dalga’nın sosyal medya platformu X’teki (Twitter) resmi hesabı, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçe gösterilerek Türkiye’den erişime engellendi.

Kararın ardından mevcut hesap Türkiye’deki kullanıcılara kapatılırken, Kısa Dalga yayınlarına yeni adresi @kisadalgamedia üzerinden devam edeceğini duyurdu.

Gelişmeyi kamuoyuna aktaran İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), erişim engeli kararlarının yalnızca Kısa Dalga ile sınırlı kalmadığını açıkladı.

İFÖD’ün aktardığı bilgilere göre, aralarında basın kuruluşları, gazeteciler, akademisyenler ile ekonomi ve finans uzmanlarının da yer aldığı çok sayıda X hesabı aynı gerekçeyle engellendi.

Erişime engellenen hesaplar arasında gazeteciler Hilmi Hacaloğlu, Razi Canikligil ve Alptekin Dursunoğlu’nun yanı sıra yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, siyasal iktisatçı İnan Mutlu ve akademisyen Prof. Dr. Barış Övgün de bulunuyor.

Hesaplara getirilen erişim engeli kararlarının dayanağı olan 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi; millî güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile yaşam hakkı ve can/mal güvenliğinin sağlanması gerekçeleriyle içerik veya hesap bazlı erişim engelleme yetkisi tanıyor.

İFÖD, karara rağmen listedeki bazı hesapların henüz X tarafından Türkiye'den gizlenmediğini, sürecin takip edildiğini belirtti.

İFÖD kurucusu Yaman Akdeniz’e sansür: X hesabı erişime engellendi
İFÖD kurucusu Yaman Akdeniz’e sansür: X hesabı erişime engellendi
24 Eylül 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü İfade Özgürlüğü Derneği kısa dalga İFÖD
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