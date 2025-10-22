Kırşehir S Tipi Cezaevi’nde 8 mahpusun tahliyesi engellendi

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Eşbaşkanı avukat Ömer Faruk Yazmacı, 17 Ekim’de Kırşehir S Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki tutuklularla görüştü.

2025 CAZAEVİ İSTATİSTİKLERİ AKP döneminde mahpus oranı 7 kat arttı: İnfaz yakmalar sona ermeli

Yazmacı, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Temmuz ile Ekim ayları arasında 8 tutuklunun tahliyesinin farklı gerekçelerle engellendiğini aktardı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Yazmacı, infaz sürelerini tamamlamalarına rağmen tutukluların tahliyelerinin İdare ve Gözlem Kurulu’nun "keyfi" kararlarıyla engellendiğini belirtti ve Kırşehir S Tipi hiç kimseyi tahliye etmiyor. Pişmanlık dayatılıyor. Bütün tutukluların gerekçelerinde ‘pişman olmadığı gözlemlenmiştir’ ibaresi yazılıyor" dedi.

"Tutuklular kurulları hiç görmüyor"

Yazmacı, cezaevindeki ihlallere ilişkin şunları söyledi:

"Hapishanelerde gelinen noktada İdare ve Gözlem Kurulları’nın son derece keyfi davrandığı, tahliye kararlarını bir lütuf gibi gördüğü açıktır. Bu kurullar kendilerini mahkemelerin üzerinde görmektedir. Çok sayıda tutuklunun bu kurulları hiç görmediği, kararlarda ise ‘mülakat yapılmıştır’ şeklinde beyanlar yer aldığı ancak tutukluların yalnızca hapishanedeki psikologla görüştüğü ve bu görüşmelerde itirafçılıkla eş anlamlı hale gelen ‘pişmanlık’ dayatmasının yapıldığı görülmektedir. İdare ve Gözlem Kurulları, insan hayatını doğrudan etkileyen kararlarda son derece mantıksız bahaneler üretmekte, akıl dışı gerekçelerle infazlar uzatılmaktadır."

Kurulların gerekçeleri

Yazmacı, İdare ve Gözlem Kurulları’nın keyfi uygulamalarını şu sözlerle eleştirdi:

"İç Anadolu Bölgesi’nde siyasi tutuklulara, İdare ve Gözlem Kurulları’nda ‘Öcalan kimdir’, ‘Pişman mısın’, ‘Türkiye’nin düşmanlarını say’ şeklinde sorular sorulmakta ve bu cevaplara göre infaz yakılmaktadır. ‘Aktif öğrencilik hayatı bulunmaması’ gibi gerekçelerle infazlar uzatılmaktadır. Yine tutukluların aileleriyle yaptıkları telefon görüşmelerinde yaşanan tartışmalar, toplumla bütünleşemeyeceği yönünde değerlendirilerek infaz uzatılmaktadır."

Tahliyeleri engellenen mahpuslar: Hüseyin Bilecan: 4’üncü kez 6 ay

Ebubekir Yulu: 4’üncü kez 6 ay

Ahmet Nas: 4’üncü kez 6 ay

Hacı Geciken: 3’üncü kez 10 ay

Cemil İvrendi: 3’üncü kez 6 ay

Recep Ergülü: 1’inci kez 6 ay

Mustafa Şihi: 1’inci kez 6 ay

Mikail Saklı: 1’inci kez 6 ay

(AB)