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Yayın Tarihi: 11 Nisan 2025 12:15
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2025 12:26
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Kırşehir Belediyesi'ne atık su desarj cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kırşehir Belediyesine, kentsel atık suları Kılıçözü Deresi'ne deşarj etmesi nedeniyle 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uyguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta Kılıçözü Deresine karışan atık su var.
*Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın paylaştığı videodan ekran görüntüsü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kırşehir Belediyesine, kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edilmesi nedeniyle 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Kırşehir Belediye Başkanlığına ait atık su arıtma tesisinde gerçekleştirilen denetimde, kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edildiğinin belirlendiği aktarıldı.

Sorumlular hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Kırşehir Belediye Başkanlığına ait atık su arıtma tesisinde gerçekleştirilen denetimde, kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Kırşehir Belediye Başkanlığına, ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu."

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Atık Su çevre kirliliği
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