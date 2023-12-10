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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2023 12:39
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2023 12:49
2 dk Okuma

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ

Kırmızı Şemsiye, LGBTİ+'lara yönelik hak ihlallerini hatırlattı

"Tarihimizdeki tüm direnenlere, kahramanlara ve aktivistlere minnet duyuyoruz. Gelecek nesiller için bu mücadeleyi aynı fedakarlıkla sürdürmeye kararlıyız."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/10/kirmizi-semsiye-dernegi.jpg

Kırmızı Şemsiye Derneği, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir dizi paylaşım yaptı, LGBTİ+ haklarına dikkat çekti. 

Dernek, "Tarihimizdeki tüm direnenlere, kahramanlara ve aktivistlere minnet duyuyoruz. Gelecek nesiller için bu mücadeleyi aynı fedakarlıkla sürdürmeye kararlıyız" dedi.

"Hak ihlallerini konuşmadan geçemeyiz"

Paylaşımlar şöyle:

*Bugün 10 Aralık , İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabul ve ilanının üzerinden tam 75 yıl geçti.İlk maddesi “Tüm insanlar özgür,onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.” olan bildirge hâlâ güncelliğini koruyor ve bugün günü tüm dünyada “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanıyor.

*Bizler için ne yazık ki insan hakları mücadelesi tarihinde önemli bir yeri olan bugünü kutlamak, hak ihlallerini konuşmadan geçememek demek. Her ne kadar LGBTİ+ olmak, seks işçisi olmak Türkiye’de kanunlarca suç olarak tanımlanmasa da, ne yazık ki hiçbir zaman kolay da olmadı.

*LGBTİ+’lar ve seks işçileri en temel hakları olan yaşam haklarının saldırı altında olmasının yanı sıra güvencesizlik, yoksulluk ve adaletsizlikle mücadele ediyorlar. Sağlık hakları, siyasal hakları, eğitim hakları, barınma hakları ellerinden alınıyor. 

*Varoluşları ve hakları için sokağa çıktıklarında ise polis şiddeti ve yargılamalarla karşılaşıyorlar. 6 Şubat depremlerinden sonra sıkça duyduğumuz “afetin herkesi eşit şekilde etkilediği” yorumu da aslında bir aldatmacadan ibaret.

*Afetin tüm eşitsizlikleri ve ayrımcılığı çok daha fazla derinleştirdiğine tanık olduk.Deprem sonrası yardımlarına ulaşamayan,kimliklerini gizlemeye çalışan,çadırkentlere alınmayan,yemek alanlarından uzaklaştırılan LGBTİ+’lar tüm yaralarını yine lubunya dayanışması ile sardılar.

"Kararlıyız"

*Son dönemde ise LGBTİ+’lar bizzat yöneticiler tarafından toplumdaki nefretin körüklenmesiyle birlikte, Anayasa’ya aykırı bir Anayasa tartışmasının odağı haline getiriliyorlar. Yine en temel haklarımız Anayasa tarafından da güvence altına alınmış şitlik ilkesine aykırı bir şekilde gasp ediliyor. Tüm bu karamsar tabloya rağmen, varoluşumuzun, bir aradalığımızın gücünün farkındayız. Haklarımıza sahip çıkmaktan ve dayanışmamızın inceliğine sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz

*Stonewall Direnişinden, Taksim’deki ilk Onur Yürüyüşü’nde buluşan 20 kişiye… ABD’de transfobik saldırı ile katledilen Rita Hester’den, Türkiye’de yaşamları ve onurları için mücadele eden trans ve natrans seks işçilerine…

*Tarihimizdeki tüm direnenlere, kahramanlara ve aktivistlere minnet duyuyoruz. Gelecek nesiller için bu mücadeleyi aynı fedakarlıkla sürdürmeye kararlıyız.

17 Mayıs Derneği: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır
17 Mayıs Derneği: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır
Bugün 12:19

(EMK)

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü LGBTİ+ aileler LGBTİ+ hakları insan hakkıdır kırmızı şemsiye derneği
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