biamag
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 13:13
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 14:11
BİANET'E GELENLER - EKİM 2025

Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları'ndan çıkan dört kitap okurlarını bekliyor

Sözlükleri kovalayan sincap, bir çocuğun bilim yolculuğu, Huysuz'un arkadaşlarıyla olan macerası ve öğrenmeye meraklı limon ağacının büyüme hikayesi... Farklı yaş gruplarına hitap eden dört çocuk kitabı raflarda yerini aldı.

BİA Haber Merkezi

Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları'ndan çıkan dört kitap okurlarını bekliyor

Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları'ndan çıkan ve bianet'e gelen dört çocuk kitabını sizlerle paylaşıyoruz.

Çocukla ruh hizasında konuşmak ne demek?
Çocukla ruh hizasında konuşmak ne demek?
18 Ekim 2025
Annette Pehnt-Huysuz (Resimleyen Jutta Bauer) (Çeviri Mehmet Barış Albayrak) (Sayfa 88) (8-12 yaş)
Huysuz’un canı sürekli sıkkın. Güneşi sevmiyor, çünkü terleyebilir. Yağmurdan hoşlanmıyor, çünkü ıslanabilir. Evinde misafir istemiyor, misafirliğe de gitmiyor. Hiçbir şey ya da hiç kimse Huysuz’u mutlu etmiyor. Neyse ki etrafta Tingeli ve diğer neşeli canlılar var. Bütün acayiplikleri, merakları ve tuhaf alışkanlıklarıyla hep beraber yaşayıp gidiyorlar. Ve birbirlerine arkadaşlık bulaştırıyorlar!

Yatay Zeka-Uzm. Klinik Psikolog Gülşah Aksakallı (Sayfa 88) (8-12 yaş)
“Size dünyanın en tembel ve asosyal insanıyken, nasıl ünlü bir bilim çocuğu olduğumu anlatacağım…” O da ne, bir anda her şey değişiyor! Yapay Zekâ tüm kontrolü ele geçiriyor… Yaptığı İcatla alkışları toplayan Efe, ebeveynlerinin dikkatini çektiği için çok mutludur. Fakat dünyanın en ünlü bilim çocuğu olan Efe’nin yolculuğu yeni başlıyordur. Klinik Psikolog Gülşah Aksakallı kaleme aldığı Yatay Zekâ’da, yapay zekâ bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da hayatımızı zorlaştırır mı? Sorusunu okuyucuya soruyor. Heyecan dolu Yatay Zekâ, çocuklar ve ebeveynler arasında bir empati köprüsü kurmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

Hoppi’nin Hop Hop Zihni-Gökçe İspi Turan (Resimleyen Gizem Karagöz) (Sayfa 32) (3-8 yaş)
Sözcüklerin peşinde koşturup duruyorum.
Onlar böyle hop hop hoplarken, akılda tutmak gerçekten çok zor.”

Hoppi çok üzgün! Hangi sözcüğü okusa aklı diğerine gidiyor. Sözcükler tavşan, Hoppi sincap. Sürekli koşuşturuyorlar! Ama annesinin yaratıcı bir fikri var: Ağaç Kovuğu Kütüphanesi’ne ziyaret. Bu kütüphane diğerlerinden farklı. Kaykaylı bir salyangoz, başında çiçeklerle bir kız ve kütüphane müdürü baykuş. Hoppi, burada odaklanma  güçlüğünü anlamlandırmayı ve onunla baş etmeyi öğrenebilecek mi?

Gökçe İspi Turan’ın dikkat dağınıklığı, arkadaşlık ve kitap okuma sevgisini anlattığı Hoppi’nin Hop Hop Zihni, Gizem Karagöz’ün renkli çizgileriyle canlanıyor.

Limon Ağacının Şarkısı-Arslan Sayman (Resimleyen Deniz Üçbaşaran) (Sayfa 32) (3-8 yaş)
"Dalımda bir kanarya
Şakıyıp duruyordu
Birden şunu fark ettim
Bir şarkı söylüyordu.

Önce biraz dinledim
Sonra ona seslendim
“Bu şarkıyı bana da
Öğretir misin?” dedim."

Meraklı bir limon ağacının büyüme süreci, Arslan Sayman’ın kalemiyle ve Deniz Üçbaşaran’ın resimleriyle hayat buluyor.

Haber Yeri
İstanbul
çocuk kitapları çocuk edebiyatı Kırmızı Kedi Çocuk
