Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları'ndan çıkan dört kitap okurlarını bekliyor

“Size dünyanın en tembel ve asosyal insanıyken, nasıl ünlü bir bilim çocuğu olduğumu anlatacağım…” O da ne, bir anda her şey değişiyor! Yapay Zekâ tüm kontrolü ele geçiriyor… Yaptığı İcatla alkışları toplayan Efe, ebeveynlerinin dikkatini çektiği için çok mutludur. Fakat dünyanın en ünlü bilim çocuğu olan Efe’nin yolculuğu yeni başlıyordur. Klinik Psikolog Gülşah Aksakallı kaleme aldığı Yatay Zekâ’da, yapay zekâ bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da hayatımızı zorlaştırır mı? Sorusunu okuyucuya soruyor. Heyecan dolu Yatay Zekâ, çocuklar ve ebeveynler arasında bir empati köprüsü kurmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.