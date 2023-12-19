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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 09:23
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 11:48
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Kırmızı Bülten’le aranan şüpheliler gözaltına alındı

Polonya'da uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Thomas Josef Konrad Antalya’da; Almanya’da aranan Daniel Alexander Muller ve Çinli Jinking Peng İstanbul’da gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikisi hakkında Kırmızı Bülten bulunan, biri Interpol tarafından difüzyon (acil yakalama) mesajı ile aranan 3 suç örgütü yöneticisinin yakalandığını açıkladı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı açıklamada, şüphelilerin, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonu'nda gözaltına alındığını belirtti.

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Antalya ve İstanbul’da operasyon

Yerlikaya, emniyet güçlerince Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan Thomas Josef Konrad'ın “Kırmızı Bültenle arandığını, Polonya'da uyuşturucu ticareti yaptığını, Fas'tan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı olduğunu” kaydetti.

Bakan Yerlikaya, hakkında Kırmızı Bülten bulunan ve Çin'de "dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri" suçundan aranan Jinking Peng'in İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Difüzyon mesajı ile aranan Daniel Alexander Muller'in de Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirildiği operasyonun firari şüphelisi olarak arandığını ve İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gözaltına alındığını aktardı.

Yine Kırmızı Bülten, yine İstanbul

Geçen haftaki operasyonda da Interpol kırmızı bültenle aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize etmekle suçlanan İngiltere vatandaşı Mohammed Zakir Miah İstanbul Büyükçekmece'de, Kırmızı Bülten’le Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çinli Chen Xuefeng de Bağcılar'da gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu suçlamasıyla Kırmızı Bülten’le aranan Monaghan İstanbul’da yakalandı
Uyuşturucu suçlamasıyla Kırmızı Bülten’le aranan Monaghan İstanbul’da yakalandı
6 Aralık 2023

5 Aralık’ta da İngiltere'nin kuzey doğu bölgesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla hakkında Interpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan, İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

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(AS)

uyuşturucu polis operasyonu
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