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Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2025 13:20
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2025 13:26
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Kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay’da yakalandı

Serinyol Mahallesi’nde gözaltına alınan N.G, 1984 yılında Almanya’da işlenen bir cinayet nedeniyle Interpol tarafından aranıyordu.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay’da yakalandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Almanya’da 41 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay’da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Almanya’da 1984 yılında işlenen cinayetin şüphelisi N.G’nin Hatay’da olduğu bilgisi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile çalışma başlattı.

Ekipler, N.G’nin bulunduğu adresi tespit edebilmek için saha çalışmasının yanı sıra teknik çalışma yürüttü.

N.G’nin Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu yere operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ekiplerce yakalanan şahıs, işlemler için emniyete götürüldü. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
interpol kırmızı bülten almanya Cinayet
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