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Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 08:31
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2024 08:33
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Kırmızı bültenle aranan iki kişi İstanbul’da yakalandı

"Yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Kırmızı bültenle aranan iki kişi İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol kırmızı bülteniyle "yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

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Geri Gönderme Merkezine gönderildiler

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'Mahzen-23' operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" açıklamasını yaptı.

(AS)

kırmızı bülten polis operasonları
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