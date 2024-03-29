Kırmızı bültenle aranan iki kişi İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol kırmızı bülteniyle "yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya: Kırmızı Bülten’le aranan 262 kişi yakalandı

Geri Gönderme Merkezine gönderildiler

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'Mahzen-23' operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" açıklamasını yaptı.

İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan

🟥Talgat Baisaov ve

“Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan

🟥 Maxat Rakhishov

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı❗️



Aziz… pic.twitter.com/yZoCTRFTjn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2024

(AS)