Kırmızı Bülten’le aranan Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu ticareti yapma” suçlarıyla Kırmızı Bültenle aranan Eric Schroeder'in İstanbul'da yapılan Kafes-25 operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

“Kafes-25 operasyonuyla yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Eric Schroeder'in Hamburg'da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı, Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kilogram marihuana ve 154 kilogram kokain ticareti yapmakla suçlandığı, Hells Angels silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1,1 ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı, Joseph Johannes Leijdekkers isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin Avrupa'daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.”

Yerlikaya, “Operasyon sonucunda 41 bin 850 avro ve 38 bin Türk lirası, 4 Rolex marka kol saati, 5 cep telefonu ile 3 sim kart, farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi” dedi.

Uluslararası şüpheliler Interpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize etmekle suçlanan İngiltere vatandaşı Mohammed Zakir Miah İstanbul Büyükçekmece'de, Kırmızı Bülten’le Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çinli Chen Xuefeng de Bağcılar'da gözaltına alınmıştı. 5 Aralık’ta da İngiltere'nin kuzey doğu bölgesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla hakkında Interpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan, İstanbul'da gözaltına alındı. İkisi hakkında Kırmızı Bülten bulunan, biri Interpol tarafından difüzyon (acil yakalama) mesajı ile aranan 3 suç örgütü yöneticisinin yakalandığı 19 Aralık’ta açıklandı. Polonya'da uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Thomas Josef Konrad Antalya’da; Almanya’da aranan Daniel Alexander Muller ve Çinli Jinking Peng İstanbul’da gözaltına alındı.

(AS)