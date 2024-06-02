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Yayın Tarihi: 2 Haziran 2024 20:00
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2024 20:57
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2 HAZİRAN YENİLEME SEÇİMLERİ

Kırklareli Büyükkarıştıran’da seçimi CHP kazandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kırklareli Büyükkarıştıran’da seçimi CHP kazandı
*CHP'li Ertuğrul Çamlıca (Fotoğraf: X)

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kısıtlı iki kişi oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Büyükkarıştıran beldesinde tekrarlanan seçimde 6 partinin adayı yarıştı.

Üç okuldaki 16 sandıkta 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 286 oy alarak başkanlığa seçildi.

DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 101, AKP adayı Rasim Vatansever 14, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Şafak 11, MHP adayı Erkan Tezcan 8, Saadet Partisi adayı Yusuf Berber 3 oy aldı.

Seçimde 4 bin 537 seçmen oy kullandı, 114 oy geçersiz sayıldı.

Sonuçlar sonrası CHP Belde Teşkilatı önünde toplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu.

Burada konuşan Ertuğrul Çamlıca, sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini, partilerinin bayrağını yeniden dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çamlıca, ayrımcılık yapmadan herkesin belediye başkanı olacağını dile getirdi.

Ne olmuştu?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP adayı Çamlıca 2 bin 57 oy almış, kısıtlı 2 kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Çamlıca 2019-2024 yılları arasında belde belediye başkanlığı yapmıştı.

(VC)

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