ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 16:24
 ~ Son Güncelleme: 23 Şubat 2024 10:34
2 dk Okuma

Kırkayak Kültür’den deprem raporu: Sıfırdan başladık, yine sıfıra döndük

Raporda, 6 Şubat depremlerinde Suriyeli mülteci, Dom ve Abdal grupların daha fazla ayrımcılığa uğradığına dikkat çekildi.

Cihat Öztürk
Cihat Öztürk

Cihat Öztürk
Görseli Büyüt
Kırkayak Kültür’den deprem raporu: Sıfırdan başladık, yine sıfıra döndük

Antep’te hak temelli çalışmalar yürüten Kırkayak Kültür, "6 Şubat Depreminden sonra Suriyeli Mülteciler, Dom ve Abdal Topluluklarının Temel Hak ve Hizmetlere Erişimindeki Sorunlar” başlıklı yeni bir rapor yayımladı.

Kırkayak Kültür Genel Koordinatörü Kemal Vural Tarlan, antropolog Şenay Özden, Kırkayak Kültür Proje Koordinatörü Zuhal Gezicier, Kırkayak Kültür’den Fatma Coşkun Caymaz, Merve Tüter ve Tolga Yelmen katkı sunduğu rapor için Gaziantep Tuğcan Otel’de tanıtım toplantısı düzenlendi.

Raporda bir yıl önce meydana gelen 6 Şubat depremlerinde Suriyeli mülteci, Dom ve Abdal grupların daha fazla ayrımcılığa uğradığına dikkat çekildi.

Rapor kapsamında Hatay, Antep, Maraş, Adıyaman ve Malatya’da Suriyeli mülteci, Dom, Abdal ve dezavantajlı gruplarla 166 saha görüşmesi araştırması yapıldı. Raporda dezavantajlı grupların yaşadığı sorunlar barınma, eğitim, çalışma ve sağlık hakları, yasal statü ve temel sorun alanları olarak belirlendi.

Barınma hakkı ihlal edildi

Çalışmada dikkat çekilen hususlar şu başlıklar altında toplandı:

  • Kadınların ve çocukların sınırlı hareketliliği/kampta kalması: Erkekler çalışmak için şehir merkezlerine ya da diğer şehirlere gitmek zorunda kalmakta ve kadın ve çocuklar kamplarda bırakılmaktadır. Bu durum güvenlik nedeniyle kadın ve çocukların hareketliliğinin kısıtlanması sebep olmaktadır.
  • Kamplarda hijyen, temiz suya erişim ve beslenme eksikliği, buralarda yaşayan bireyler için gelecekte ciddi sağlık sorunları doğuracaktır.
  • Artan topluluk duygusu ve kurulan yeni ağlar mülteci toplulukları arasında ve mülteci, Dom ve Abdal ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları barınma merkezleri arasında ayrışma, bu toplum kesimlerinin toplumsal uyumu konusunda ciddi sorunlara sebep olacaktır.
  • Engellilere yönelik hizmetler neredeyse yok dönecek kadar azalmış, kırılganlıklar gittikçe artmıştır.

Eğitime erişim zorlaştı

Mülteci çocukların eğitime erişimde yaşadığı zorluklara da değinen raporda ihlal edilen eğitim haklarıyla ilgili şu hususlara dikkat çekildi:

  • Bazı aileler yaşadıkları şehirleri terk etmek zorunda kaldı. Çocuklar yeni taşındıkları şehirlerde eğitime erişememektedir.
  • Özellikle, ortaokul ve lise öğrencilerinin bu merkezlerde gidebilecekleri okullar bulunmamaktadır. Mevcut okullar ise çok uzaktadır. Çocuklar okula ya tek başlarına gidemeyecek kadar küçükler ya da ulaşım masraflarını karşılayamıyorlar. Bu sebeplerden dolayı, özellikle ortaokul ve lise çağındaki erkek çocuklar okulu bırakmaktadır.
  • Dom ve Abdal çocukların eğitime erişimi deprem sonrasında neredeyse tamamen son bulmuş durumdadır.

Mültecilere yönelik ayrımcılık

Mültecilerin çalışma hayatında ekonomik olarak sömürüldüğü aktarılan raporda, özellikle inşaat sektöründe yeni iş olanaklarının ortaya çıktığını ve bu alanında ucuz iş gücü haline geldiğine vurgu yapıldı:

  • Mülteciler şehir merkezlerinden hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından daha uzakta kamplara taşınmaktadır.
  • Birçok mülteci aile, kendilerine hastanelere götürecek ulaşımı karşılayamamaktadır. 
  • Yeni doğanlar kayıt yaptırmada ve dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşayabilmektedir. 

Raporun tamamı, yakın zaman Kırkayak Kültür’ün internet ve sosyal medya adreslerinde yayımlanacak. (CÖ/TY)

6 Şubat depremleri Abdal Dom suriyeli mülteciler Kırkayak Kültür
Cihat Öztürk
Cihat Öztürk
tüm yazıları
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu, serbest gazeteci. 7 yıl Gaziantep Telgraf gazetesinde çalıştı. T24, Gazete Duvar, Gazeteciler Platformu, 9. Köy, Demokrasi İçin Medya...

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu, serbest gazeteci. 7 yıl Gaziantep Telgraf gazetesinde çalıştı. T24, Gazete Duvar, Gazeteciler Platformu, 9. Köy, Demokrasi İçin Medya ve Bianet’e haber içerikleri üretti, üretmeye devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesi. En sevdiği yazar Mehmed Uzun.

Devamını Göster
ilgili haberler
Roman topluluklar adalete erişemiyor
13 Şubat 2024
/haber/roman-topluluklar-adalete-erisemiyor-291780
Antep Kalesi’nde artçı sarsıntılara rağmen restorasyon
28 Kasım 2023
/haber/antep-kalesinde-artci-sarsintilara-ragmen-restorasyon-288558
Antep’te zemin etüt çalışmalarında kurallara uyulmuyor
9 Kasım 2023
/haber/antepte-zemin-etut-calismalarinda-kurallara-uyulmuyor-287627
Kırkayak Kültür’den İklim Adaleti ve Toplumsal Cinsiyet Çalıştayı
7 Kasım 2023
/haber/kirkayak-kulturden-iklim-adaleti-ve-toplumsal-cinsiyet-calistayi-287509
Antep'teki Tarihi Amerikan Hastanesi depremde zarar gördü
15 Mart 2023
/haber/antep-teki-tarihi-amerikan-hastanesi-depremde-zarar-gordu-275739
ilgili haberler
Roman topluluklar adalete erişemiyor
13 Şubat 2024
/haber/roman-topluluklar-adalete-erisemiyor-291780
Antep Kalesi’nde artçı sarsıntılara rağmen restorasyon
28 Kasım 2023
/haber/antep-kalesinde-artci-sarsintilara-ragmen-restorasyon-288558
Antep’te zemin etüt çalışmalarında kurallara uyulmuyor
9 Kasım 2023
/haber/antepte-zemin-etut-calismalarinda-kurallara-uyulmuyor-287627
Kırkayak Kültür’den İklim Adaleti ve Toplumsal Cinsiyet Çalıştayı
7 Kasım 2023
/haber/kirkayak-kulturden-iklim-adaleti-ve-toplumsal-cinsiyet-calistayi-287509
Antep'teki Tarihi Amerikan Hastanesi depremde zarar gördü
15 Mart 2023
/haber/antep-teki-tarihi-amerikan-hastanesi-depremde-zarar-gordu-275739
diğer yazıları
Atalarının izinde Antepli bir Ermeni
16 Şubat 2024
Atalarının izinde Antepli bir Ermeni
Roman topluluklar adalete erişemiyor
13 Şubat 2024
Roman topluluklar adalete erişemiyor
140 yıllık tarihi yapı: Kendirli Kilisesi
16 Aralık 2023
140 yıllık tarihi yapı: Kendirli Kilisesi
Antep Kalesi’nde artçı sarsıntılara rağmen restorasyon
28 Kasım 2023
Antep Kalesi’nde artçı sarsıntılara rağmen restorasyon
Antep'te Zeugma Film Festivali başlıyor
26 Kasım 2023
Antep'te Zeugma Film Festivali başlıyor
Sayfa Başına Git