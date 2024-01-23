Kırgızistan-Çin sınır bölgesinde 7,01 büyüklüğünde deprem

7,01 büyüklüğündeki deprem, Kırgızistan-Çin sınır bölgesini vurdu. Sarsıntılar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildi.

Deprem, Potsdam'daki Almanya Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nin (GFZ) ölçümlemesine göre deprem yer yüzeyinden yaklaşık 10 km (6,21 mil) derinlikte gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin, Çin'in Şincan bölgesinde, Aksu kendtinin 140 km batısında olduğunu kaydetti.

Kazakistan'da da Acil Durum Bakanlığı Reuters'ın bildirdiğine göre, 6.7 büyüklüğünde benzer bir depremi kaydetti.

Çin kamu yayıncısı CCTV, ana depremi izleyen 14 artçı depremden ikisinin 5'in üzerindeki büyüklüklerde olduğunu haber verdi.

Deprem bölgesinde durum kaygı verici

Çin Meteoroloji İdaresi'nin tahminlerine göre, depremin merkezi olan Uçturbay İlçesi'nde, sıcaklıklar bu hafta, kuzey ve orta Çin'in çeşitli bölgelerini etkileyen soğuk hava koşulları nedeniyle -18 °C düzeyine düşmüştü. Kar fırtınaları nedeniyle okullar birkaç kez tatil edilmiş kara yolu ulaşımı aksamıştı. .

Kazakistan'ın başkenti Almatı'da halk soğuk havaya karşın evlerini boşaltarak dışarıda toplandı. EVlerini terk etmek zorunda kalanların bazılarının soğukta pijama ve terliklerle sokakta kaldıkları gözlendi.

Sarsıntılar, yaklaşık 30 dakika sonra meydana gelen artçı depremlerle birlikte, komşu Özbekistan'da da yaşandı.

ABD Jeolojik Aaştırmalar Merkezi (USGS), depremin vurduğu dağlık, kırsal bölgede can kaybı olasılığının olabileceğini belirtti. Ancak AFP'nin bölgeden geçtiği ilk haberlerde can kaybı dildirilmedi. "Haberde hasarın büyük ve yaygın felaket potansiyelinin var odluğunu tahmin edildiği" bildirildi.

Deprem Çin'in güneybatısında meydana gelen ve sekiz kişinin can vermesine neden olan toprak kaymasınının ertesi günü oldu.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Aralık'ta meydana gelen bir başka deprem de, 148 kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.



(AEK)