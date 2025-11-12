‘Kirazın Tadı’nın yıldızı Homayoun Ershadi, hayatını kaybetti

Abbas Kiarostami’nin 50. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan 1997 yapımı “Kirazın Tadı” (Taste of Cherry) filminin başrol oyuncusu Homayoun Ershadi, dün (11 Kasım) hayatını kaybetti.

İran Sinema Evi, sanat camiasına başsağlığı dileyerek Ershadi’yi “sinema, tiyatro ve televizyonun seçkin bir ismi” olarak andı.

Hükümet Sözcüsü Fatemeh Mohajerani ise X hesabından yaptığı açıklamada, Ershadi’yi “İran sinemasının asil ve düşünceli bir oyuncusu” olarak tanımladı.

Tehran Times’ın aktardığına göre, İran ve dünya sinemasının öne çıkan isimlerinden Ershadi, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

⇒ “Kirazın Tadı”, yaşamından bıkan bir adamın intihar etmeyi planlamasını ve bu süreçte karşılaştığı kişiler aracılığıyla hayatın anlamını sorgulamasını konu alıyor.

Homayoun Ershadi hakkında

İranlı mimar ve oyuncu.

İtalya’daki Ca' Foscari Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi aldı ve 1970’te mezun oldu. Bir süre İran’da mimar olarak çalıştıktan sonra, 1979’da ailesiyle birlikte Kanada’nın Vancouver kentine yerleşti. Burada mimarlık mesleğini sürdürürken sinemaya olan ilgisini de korudu.

Ershadi’nin sinemayla tanışması tamamen tesadüf eseri oldu. Yönetmen Abbas Kiarostami, onu bir gün Tahran trafiğinde arabasında otururken fark etti. “Yüzündeki sakin ama derin ifade”den etkilenen Kiarostami, Ershadi’yi başrol için seçti.

Kiarostami’nin “Kirazın Tadı” filmindeki performansıyla uluslararası tanınırlık elde etti.

Kariyeri boyunca Dariush Mehrjui’nin “Armut Ağacı” (1998), Ali Mosaffa’nın “Uzak Bir Kadının Portresi” (2005), Marc Forster’ın “Uçurtma Avcısı” (2007), Alejandro Amenábar’ın “Agora” (2009) ve Kathryn Bigelow’un “Zero Dark Thirty” (2012) gibi yapımlarda rol aldı.

2017’de San Francisco’daki 10. İran Film Festivali’nde, “Blue Lantern” adlı kısa filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu (Sepanta) Ödülü’nü kazandı.

İran kimliğine ve kültürüne bağlı kalan sanatçı, sinemasıyla kültürler arasında bir köprü kurarak hem İran sinemasının hem de dünya sinemasının önemli yüzlerinden biri oldu.

1947 yılında İsfahan’da doğdu. (TY)