ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2025 17:08
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2025 17:08
2 dk Okuma

‘Kirazın Tadı’nın yıldızı Homayoun Ershadi, hayatını kaybetti

İranlı mimar ve oyuncu, tesadüfen başladığı sinema kariyerinde hem İran hem de dünya sinemasının önemli isimlerinden biri haline geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Kirazın Tadı’nın yıldızı Homayoun Ershadi, hayatını kaybetti
“Kirazın Tadı” filminden bir sahne.

Abbas Kiarostami’nin 50. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan 1997 yapımı “Kirazın Tadı” (Taste of Cherry) filminin başrol oyuncusu Homayoun Ershadi, dün (11 Kasım) hayatını kaybetti.

İran Sinema Evi, sanat camiasına başsağlığı dileyerek Ershadi’yi “sinema, tiyatro ve televizyonun seçkin bir ismi” olarak andı.

Hükümet Sözcüsü Fatemeh Mohajerani ise X hesabından yaptığı açıklamada, Ershadi’yi “İran sinemasının asil ve düşünceli bir oyuncusu” olarak tanımladı.

Tehran Times’ın aktardığına göre, İran ve dünya sinemasının öne çıkan isimlerinden Ershadi, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

“Kirazın Tadı”, yaşamından bıkan bir adamın intihar etmeyi planlamasını ve bu süreçte karşılaştığı kişiler aracılığıyla hayatın anlamını sorgulamasını konu alıyor.

Homayoun Ershadi hakkında

İranlı mimar ve oyuncu.

İtalya’daki Ca' Foscari Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi aldı ve 1970’te mezun oldu. Bir süre İran’da mimar olarak çalıştıktan sonra, 1979’da ailesiyle birlikte Kanada’nın Vancouver kentine yerleşti. Burada mimarlık mesleğini sürdürürken sinemaya olan ilgisini de korudu.

Ershadi’nin sinemayla tanışması tamamen tesadüf eseri oldu. Yönetmen Abbas Kiarostami, onu bir gün Tahran trafiğinde arabasında otururken fark etti. “Yüzündeki sakin ama derin ifade”den etkilenen Kiarostami, Ershadi’yi başrol için seçti.

Kiarostami’nin “Kirazın Tadı” filmindeki performansıyla uluslararası tanınırlık elde etti.

Kariyeri boyunca Dariush Mehrjui’nin “Armut Ağacı” (1998), Ali Mosaffa’nın “Uzak Bir Kadının Portresi” (2005), Marc Forster’ın “Uçurtma Avcısı” (2007), Alejandro Amenábar’ın “Agora” (2009) ve Kathryn Bigelow’un “Zero Dark Thirty” (2012) gibi yapımlarda rol aldı.

2017’de San Francisco’daki 10. İran Film Festivali’nde, “Blue Lantern” adlı kısa filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu (Sepanta) Ödülü’nü kazandı.

İran kimliğine ve kültürüne bağlı kalan sanatçı, sinemasıyla kültürler arasında bir köprü kurarak hem İran sinemasının hem de dünya sinemasının önemli yüzlerinden biri oldu.

1947 yılında İsfahan’da doğdu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kirazın tadı Abbas Kiarostami iran sineması Homayoun Ershadi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git