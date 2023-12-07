"Kiracıların sorunları araştırılsın" önergesine AKP ve MHP'den ret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verdikleri araştırma önergesinin, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Duvar'ın aktarımına göre öneri, CHP'nin önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kış:İlk kez böyle bir artış görülüyor

Grup önerisinin gerekçesini açıklayan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, şunları söyledi:

"Kira fiyatlarındaki artış kontrolden çıkmış durumdadır. Mahkemelerde kiracı-ev sahibi davalarında ciddi artışlar olmuştur. Türkiye nüfusunun yüzde 75’inin yaşadığı 30 büyükşehirde ortalama kira bedellerinin asgari ücretin yüzde 79’unu aştığı ifade edilmektedir. Yetkililer ise 'Gayrimenkul tarihinde ilk kez böylesi bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız' demektedirler."

"Ülkenin her yerinde, yoksulluk sınırı altında, kiralarını ödeyemediği için eşyalarıyla sokağa atılan, ev sahibi ya da kiracısı tarafından darp edilen, kavga sonucu ölümlerin gerçekleştiği olaylara çokça şahit olmaktayız."

"Yasal düzenlemeler eksik ya da yetersiz kalmaktadır. AKP ve MHP sıralarında oturan vicdanlı ve duyarlı milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum: Ev kiraları maaşlarından fazla olan Türkiye dışında başka bir ülke gösterebilir misiniz bize? Gelin, hep birlikte tüm ülkenin kanayan yarası olan barınma sorunu için, ev sahibi-kiracı arasındaki sorunların çözümü için Meclis araştırma komisyonunu kuralım. Bugün bu eller evet için kalksın."

Arıkan: İş bilmezliğin şaşkınlığın sonucu

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan da şunları belirtti:

"Kiracıya yardım etmek isteniliyorsa -ki mutlaka edilmelidir- bunun yolu kira artışlarına sebep olan unsurlarla mücadele etmekten geçmektedir. Özellikle AK Parti hükûmetleri döneminde artarak devam eden hatalı şehirleşme politikaları ülke topraklarının neredeyse yüzde 90’ını atıl hâle getirirken kalan çok küçük bir alana her türlü problemi içinde barındıran devasa şehirler oluşturdu."

"O bölgelerdeki rant dolayısıyla gayrimenkul fiyatları hayal edilemeyecek kadar artarken üretilen konut fiyatları ve kiralar da aynı doğrultuda yükseldi. İşsiz ve aç bıraktıkları milyonlarca insana makarna ve kömür yardımı neyse kira artışını sınırlamak da aynıdır."

Ergun:Yanlış para politikalarının sonucu

İYİ Parti Muğla Milletvekilli Metin Ergun da şunları söyledi:

"Son üç yıldır konut fiyatları enflasyonun üzerinde artmıştır, hâl böyle olunca, Küresel Konut Fiyat Endeksi’nde Türkiye, dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ülke haline gelmiştir. 6 Şubat depremleri ise iktidarın yanlış para ve göç politikalarının konut sektöründe yarattığı tahribattan sonra gerçekleşmiştir."

Düşünmez: Kiralar son dört yılda altı kat arttı

HEDEP Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez de şöyle konuştu:

"Türkiye'de dar ve orta gelirliler için ev alabilmek neredeyse imkânsız hâle geldi. Yüksek ev fiyatları ve kredi bedelleri ev alabilme umudunu her geçen gün daha da azaltıyor."

"Kiralar, ülke genelinde son dört yılda 6 kat arttı; bazı yerlerde bu, 10 katı bulabilmekte. Memurlar, işçiler, emekçiler maaşlarından konut kirasını çıkardıktan sonra gıda, ulaşım, giyinme ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdadır."

HDP ve CHP'nin barınma sorunu önergeleri reddedildi

(EMK)